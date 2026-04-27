У мережі вже розгорівся скандал навколо "Караоке на Майдані". У Threads дівчина під ніком spiceicee звинуватила команду Ігоря Кондратюка в обмані.

Анастасія разом із друзями прийшла на Контрактову площу, де проходили зйомки "Караоке на Майдані", щоб виступити й допомогти зібрати кошти на реабілітаційний центр "Титанові".

За словами дівчини, вони підходили до організаторів й питали, як можна потрапити в чергу на виступ. Один зі співробітників нібито пообіцяв компанії, що вони зніматимуться у програмі.

Йому віддали 1000 доларів за виступ (дуже важливий для моїх друзів-військових), який нам у результаті запороли, і тупо не дали вийти на сцену. 1000 доларів полетіли в чиюсь кишеню,

– йдеться у дописі.

Анастасія стверджує, що її батько служить, і що хотіла виконати пісню про військового. Дівчина відкинула звинувачення у хайпі й запевнила, що їй було важливо підтримати благодійний збір.

Анастасія впевнена у тому, що віддала кошти члену команди Ігоря Кондратюка та телеканалу ТЕТ. Вона зазначила, що співробітники перебували у чорних наметах і нікого туди не пропускали.

Дівчина також опублікувала повне відео розмови з Кондратюком. У ролику чути, як вона пояснює ситуацію продюсеру, на що той відповідає:

Ми з 1999 року ні копійки не взяли. Я не знаю, кому ти віддала гроші. Це твої проблеми. Немає у моїй команді людей, які беруть гроші. Іди наф*г!

Водночас Анастасія наголосила, що не мала претензій до Ігоря Кондратюка, а лише звернулась до нього за допомогою. Проте додала, що він повівся з нею негідно.

Я вважаю, що з боку Кондратюка слати дівчину на очах у купи чоловіків нах*р – це ганьба, бл*ть,

– написала вона.

У своєму телеграм-каналі Анастасія опублікувала відео з поліцейського відділку, куди пішла писати заяву. Вочевидь, на той момент вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Водночас у Threads дівчина заявила, що вживала алкоголь після 20:00, коли зйомки "Караоке на Майдані" закінчилися, і зазначила, що на неї не склали протокол про адміністративне правопорушення.

