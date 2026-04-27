У мережі вже розгорівся скандал навколо "Караоке на Майдані". У Threads дівчина під ніком spiceicee звинуватила команду Ігоря Кондратюка в обмані.
Анастасія разом із друзями прийшла на Контрактову площу, де проходили зйомки "Караоке на Майдані", щоб виступити й допомогти зібрати кошти на реабілітаційний центр "Титанові".
За словами дівчини, вони підходили до організаторів й питали, як можна потрапити в чергу на виступ. Один зі співробітників нібито пообіцяв компанії, що вони зніматимуться у програмі.
Йому віддали 1000 доларів за виступ (дуже важливий для моїх друзів-військових), який нам у результаті запороли, і тупо не дали вийти на сцену. 1000 доларів полетіли в чиюсь кишеню,
– йдеться у дописі.
Анастасія стверджує, що її батько служить, і що хотіла виконати пісню про військового. Дівчина відкинула звинувачення у хайпі й запевнила, що їй було важливо підтримати благодійний збір.
Анастасія впевнена у тому, що віддала кошти члену команди Ігоря Кондратюка та телеканалу ТЕТ. Вона зазначила, що співробітники перебували у чорних наметах і нікого туди не пропускали.
Дівчина також опублікувала повне відео розмови з Кондратюком. У ролику чути, як вона пояснює ситуацію продюсеру, на що той відповідає:
Ми з 1999 року ні копійки не взяли. Я не знаю, кому ти віддала гроші. Це твої проблеми. Немає у моїй команді людей, які беруть гроші. Іди наф*г!
Водночас Анастасія наголосила, що не мала претензій до Ігоря Кондратюка, а лише звернулась до нього за допомогою. Проте додала, що він повівся з нею негідно.
Я вважаю, що з боку Кондратюка слати дівчину на очах у купи чоловіків нах*р – це ганьба, бл*ть,
– написала вона.
У своєму телеграм-каналі Анастасія опублікувала відео з поліцейського відділку, куди пішла писати заяву. Вочевидь, на той момент вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння.
Водночас у Threads дівчина заявила, що вживала алкоголь після 20:00, коли зйомки "Караоке на Майдані" закінчилися, і зазначила, що на неї не склали протокол про адміністративне правопорушення.
Що відомо про повернення "Караоке на Майдані"?
Нагадаємо, що "Караоке на Майдані" повернулося заради підтримки реалібітаційного центру "Титанові".
25 квітня відбулися три зйомки талант-шоу, проте не на звичній локації – вулиці Хрещатик, а на Контрактовій площі.
Ігор Кондратюк став креативним продюсером проєкту, а у ролі ведучого тепер – виконавець ХАС.