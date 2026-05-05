Інна та її чоловік Іван назвали доньку Кірою. Про це Бєлєнь повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Інна Бєлєнь опублікувала зворушливе відео з донькою, в якому показала її свідоцтво про народження. У ролику маленька Кіра лежить на ліжку, одягнена у рожевий боді, а в роті тримає постушку.

Ім'я придумав Ваня. І коли він її так називав, вона ще реагувала в животику. Зараз дивлюсь на неї й розумію: воно їй ідеально підходить,

– написала блогерка.

У коментарях під дописом люди зазначають, що Інна та Іван обрали гарне ім'я для доньки, а також пишуть приємні побажання для дівчинки:

"Клас, неймовірно гарне ім'я. У мене донечка Кіра, син Кирило".

"Дуже гарне ім'я. Ростіть здоровенькою і під мирним небом".

"Кіра Іванівна – супер".

"Гарне ім'я. Хай росте здорова на радість батькам".

Підписники Інни про ім'я її доньки / Скриншот з інстаграму блогерки

Нагадаємо, що Інна Бєлєнь народила доньку на 41-му тижні вагітності природним шляхом. Згодом блогерка розповіла, що дівчинка схожа на батька – у них навіть однакова група крові.

Інну та Кіру виписали з пологового будинку 1 травня, рідні та близькі зустріли їх з квітами та подарунками. Удома на Бєлєнь чекав сюрприз від чоловіка: Іван прикрасив кімнату рожевими гелевими кульками й купив для дружини великий букет квітів.

До речі! 16 квітня зірковий вчитель Руслан Ігорович уперше став батьком. Його дружина Катерина народила сина, якого подружжя назвало Орестом. Про це Циганков повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь та Івана Яловенка?

Інна Бєлєнь та Іван Яловенко познайомилися в школі й підтримували дружні стосунки. Згодом вони втратили зв'язок, а знову зустрілися вже під час повномасштабного вторгнення.

Між Інною та Іваном зав'язалися романтичні стосунки. Наприкінці грудня блогерка повідомила, що вони заручилися. 3 лютого закохані одружилися, весілля вони планують зіграти влітку.