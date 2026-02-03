Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Інна вийшла заміж за чоловіка Івана, від якого чекає донечку.

03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сім'ї. Нарешті чоловік і дружина,

– написала блогерка.

У коментарях під публікацією шанувальники та близькі Бєлєнь привітали її з чоловіком. Вони побажали їм щасливого подружнього життя, родинного затишку й здійснення мрій.

Інну Бєлєнь привітали з заміжжям / Скриншоти з інстаграму