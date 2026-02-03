Він розкрив подробиці про стан свого житла після атаки. Про це Гончаренко розповів у коментарі виданню "Главком".

До теми Весь двір в уламках, – відома телеведуча опинилася в епіцентрі удару Росії по Києву

Олексій заявив, що в будинок, де він живе, ймовірно, влучив російський дрон. Він потрапив у квартиру на поверсі вище. У той момент там перебувала родина з дитиною.

Трагедії вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку: за три хвилини до удару дитина вийшла з кімнати, куди прилетів БпЛА. Саме цей збіг обставин врятував родині життя,

– зазначило видання "Главком".

Після вибуху на верхньому поверсі почалася сильна пожежа, яка швидко поширилася вниз і повністю знищила квартиру продюсера. На щастя, під час атаки в помешканні нікого не було. Про руйнування Олексій дізнався вже вранці з новин у телеграмі, де побачив відео з місця пожежі.

Для довідки! Олексій Гончаренко навчався на актора театру і кіно в Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого. Після закінчення вишу деякий час працював у театрі імені Лесі Українки, а згодом вирішив реалізувати себе у сфері телебачення. За його участі були створені такі популярні шоу, як "Танці з зірками", "Фабрика зірок", "Богиня шопінгу", "Від пацанки до панянки" та багато інших. Згодом Гончаренко заснував власну продакшн-студію Friends Production. Також він знімався у кіно. Про це вказано на сайті телеканалу ДІМ.

Що відомо про масовану атаку України в ніч на 3 лютого?