Он раскрыл подробности о состоянии своего жилья после атаки. Об этом Гончаренко рассказал в комментарии изданию "Главком".

К теме Весь двор в обломках, – известная телеведущая оказалась в эпицентре удара России по Киеву

Алексей заявил, что в дом, где он живет, вероятно, попал российский дрон. Он попал в квартиру на этаже выше. В тот момент там находилась семья с ребенком.

Трагедии удалось избежать лишь по счастливой случайности: за три минуты до удара ребенок вышел из комнаты, куда прилетел БпЛА. Именно это стечение обстоятельств спасло семье жизнь,

– отметило издание "Главком".

После взрыва на верхнем этаже начался сильный пожар, который быстро распространился вниз и полностью уничтожил квартиру продюсера. К счастью, во время атаки в доме никого не было. О разрушениях Алексей узнал уже утром из новостей в телеграмме, где увидел видео с места пожара.

Для справки! Алексей Гончаренко учился на актера театра и кино в Киевском национальном университете имени Ивана Карпенко-Карого. После окончания вуза некоторое время работал в театре имени Леси Украинки, а затем решил реализовать себя в сфере телевидения. При его участии были созданы такие популярные шоу, как "Танцы со звездами", "Фабрика звезд", "Богиня шопинга", "От пацанки до панянки" и многие другие. Впоследствии Гончаренко основал собственную продакшн-студию Friends Production. Также он снимался в кино. Об этом указано на сайте телеканала "Дом".

Что известно о массированной атаке Украины в ночь на 3 февраля?