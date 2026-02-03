Про пережите вона розповіла у своїх інстаграм-сторіс. До того ж поділилася кадрами, де видно наслідки ворожого обстрілу.

Важливо Уражені легені та оболонки серця: стилістка "Холостяка-13" бореться з раком

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, розташовану зовсім поруч із будинком Анни Тульєвої. Ще напередодні вона заходила туди до аптеки.

На щастя, квартира ведучої зазнала незначних ушкоджень – у помешканні тріснуло вікно. Водночас наслідки для її сусідів виявилися значно серйознішими: з 17-го по 22-й поверхи вибуховою хвилею вибило вікна та двері.

Дуже гучно. Я афігєла просто, дякую, янголе охоронцю. Було враження, що той шахед летить мені на голову. Весь двір в уламках, в мене тріснуте вікно. Сказати, що всі сусіди в шоці – це нічого не сказати,

– зазначила Анна Тульєва.

Ведуча Анна Тульєва опинилася в епіцентрі атаки Росії по Києву / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про масований обстріл України в ніч на 3 лютого?