Про пережите вона розповіла у своїх інстаграм-сторіс. До того ж поділилася кадрами, де видно наслідки ворожого обстрілу.
Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку, розташовану зовсім поруч із будинком Анни Тульєвої. Ще напередодні вона заходила туди до аптеки.
На щастя, квартира ведучої зазнала незначних ушкоджень – у помешканні тріснуло вікно. Водночас наслідки для її сусідів виявилися значно серйознішими: з 17-го по 22-й поверхи вибуховою хвилею вибило вікна та двері.
Дуже гучно. Я афігєла просто, дякую, янголе охоронцю. Було враження, що той шахед летить мені на голову. Весь двір в уламках, в мене тріснуте вікно. Сказати, що всі сусіди в шоці – це нічого не сказати,
– зазначила Анна Тульєва.
Ведуча Анна Тульєва опинилася в епіцентрі атаки Росії по Києву / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Що відомо про масований обстріл України в ніч на 3 лютого?
- Росіяни застосували по Україні понад 70 ракет у поєднанні з більш ніж 450 ударними дронами, цілеспрямовано атакуючи об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.
- Відомо, що окрім удару дрона по 22-поверховому будинку в Шевченківському районі Києва, росіяни пошкодили Залу слави Національного музею історії України у Другій світовій війні під монументом "Батьківщина-мати".
- Обстріл спричинив пожежі, є постраждалі.
- Внаслідок атаки у столиці понад тисяча багатоквартирних будинків залишилися без опалення. Найбільше постраждали Дарницький і Дніпровський райони. Водночас комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити теплопостачання.
- Окрім Києва, під ударами опинилися Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області.