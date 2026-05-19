У новому випуску "33 запитання від Люкс ФМ" дівчина відверто розповіла, чому наважилась на такий крок, а також поділилась до кого із зірок хотіла б завітати у гості.

Аліна стверджує, що особисто для неї шоу "По хатах" – це про людей і як вони живуть. Їй подобається відкривати героїв із нових сторін, через що кожна зйомка стає унікальною.

Зараз у мене той період, коли хочеться пробувати більше, виходити за рамки звичного і не боятися нових ролей. Я давно працюю в творчому та зірковому оточенні, тому камера й атмосфера зйомок уже давно стали частиною мого життя, і я неймовірна рада стати частиною цього проєкту,

– підсумувала нова ведуча проєкту.

Аліна Пухальська у шоу "33 питання від Люкс ФМ": дивіться повний випуск онлайн

Також дівчина зауважила "По хатах" – це ще й можливість вийти із зони комфорту й мати змогу робити те, що справді подобається.

Для шанувальників проєкту є гарні новини. Перший випуск з Аліною Пухальською вийде вже 21 травня на YouTube-каналі "Люкс ФМ". Ім'я головного героя тримають у таємниці.

У розмові з Євгеном Фешаком ведуча також розповіла, до кого б хотіла завітати у гості. Вона назвала Тіну Кароль та Володимира Ярославського.

Також в інтерв'ю зірковому колезі Аліна відверто поділилась темами особистого життя й привідкрила завісу своїх заробітків. За словами Пухальської, вона забезпечує себе та трьох котів самостійно, однак до обранця є вимога, щоб його дохід складав приблизно 60 тисяч доларів на місяць.

Ми уже згадували, що нова ведуча "По хатах" була учасницею 13-го сезону "Холостяка". Тоді в інтерв'ю виданню РБК-Україна дівчина розповідала, що не образилася на головного героя. Вона просто подякувала Олександру Терену за відвертість.

Аліна Пухальська: коротка біографія

Дівчина родом із Кривого Рогу, однак зараз живе у Києві. Вищу освіту здобувала у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв.

На проєкті "Холостяк" вона представлялась, що працює сомельє. Потім звернулась у кулінарію на проєкті "МастерШеф", однак стати переможницею кулінарного шоу не вдалось.