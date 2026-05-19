В новом выпуске "33 вопроса от Люкс ФМ" девушка откровенно рассказала, почему решилась на такой шаг, а также поделилась к кому из звезд хотела бы прийти в гости.

Алина утверждает, что лично для нее шоу "По домам" – это о людях и как они живут. Ей нравится открывать героев с новых сторон, из-за чего каждая съемка становится уникальной.

Сейчас у меня тот период, когда хочется пробовать больше, выходить за рамки привычного и не бояться новых ролей. Я давно работаю в творческом и звездном окружении, поэтому камера и атмосфера съемок уже давно стали частью моей жизни, и я невероятно рада стать частью этого проекта,

– подытожила новая ведущая проекта.

Алина Пухальская в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите полный выпуск онлайн

Также девушка отметила "По домам" – это еще и возможность выйти из зоны комфорта и иметь возможность делать то, что действительно нравится.

Для поклонников проекта есть хорошие новости. Первый выпуск с Алиной Пухальской выйдет уже 21 мая на YouTube-канале "Люкс ФМ". Имя главного героя держат в тайне.

В разговоре с Евгением Фешаком ведущая также рассказала, к кому бы хотела прийти в гости. Она назвала Тину Кароль и Владимира Ярославского.

Также в интервью звездному коллеге Алина откровенно поделилась темами личной жизни и приоткрыла завесу своих заработков. По словам Пухальской, она обеспечивает себя и трех котов самостоятельно, однако к избраннику есть требование, чтобы его доход составлял примерно 60 тысяч долларов в месяц.

Мы уже упоминали, что новая ведущая "По домам" была участницей 13-го сезона "Холостяка". Тогда в интервью изданию РБК-Украина девушка рассказывала, что не обиделась на главного героя. Она просто поблагодарила Александра Терену за откровенность.

Алина Пухальская: краткая биография

Девушка родом из Кривого Рога, однако сейчас живет в Киеве. Высшее образование получала в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств.

На проекте "Холостяк" она представлялась, что работает сомелье. Затем обратилась в кулинарию на проекте "МастерШеф", однако стать победительницей кулинарного шоу не удалось.