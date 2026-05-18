Своей историей она поделилась в интервью для программы "Жизнь известных людей".

Сначала Виктория просто почувствовала, что ей некомфортно в собственном теле, поэтому решила похудеть. Благодаря правильному питанию и подсчету калорий ей удалось сбросить около 27 килограммов за полгода. Позже из-за стресса во время пандемии вес снова начал возвращаться, и в какой-то момент достиг 93 килограммов.

В то же время толчком к серьезным изменениям стали проблемы со здоровьем во время отдыха в Таиланде – там Виктория сильно отравилась. По возвращении домой врачи долго не могли определить причину ее состояния: сначала были подозрения на гепатит, но впоследствии обнаружили нетипичную для Украины кишечную инфекцию. Когда Виктория выздоровела, она решила полностью изменить свой образ жизни. За два года ей удалось снова похудеть примерно на 30 килограммов. Она говорит, что главное – контролировать питание, есть в меру и прислушиваться к собственному организму.

Выпуск программы "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

Кто еще из украинских звезд сильно похудел?

Певец Дмитрий Волканов рассказал, что похудел на 10 килограммов. Раньше из-за плохого сна и постоянных перекусов во время гастролей он не был доволен своей формой. Потом артист начал больше следить за питанием и заниматься спортом, что помогло ему прийти в лучший вид.

Певец Никита Киселев похудел примерно на 40 килограммов. Он начал регулярно тренироваться и обратился к врачам – эндокринологу и нутрициологу. Артист принимал специальный препарат, который помогает контролировать аппетит и влияет на скорость усвоения пищи.

Актер и военный Владимир Ращук тоже похудел на 40 килограммов. Он просто изменил питание и начал заниматься спортом. Более того, недавно он даже впервые принял участие в соревнованиях по бодибилдингу.