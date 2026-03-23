Дмитрий Волканов рассказал свою историю в интервью программе "Ближе к звездам" на Телеканале ТЕТ. Он вспомнил, что набрал лишние килограммы из-за неправильного питания и алкоголя после выступлений.
Я небольшого роста – у меня 164 сантиметров рост. И на тот момент я весил почти 73 килограммов. Я так на себя посмотрел в зеркало – мне это не нравилось,
– вспомнил артист.
Сейчас Дмитрий Волканов занимается спортом, также он изменил режим питания. Ему удалось сбросить более 10 килограммов.
"У меня есть тренер в спортзале, мы занимаемся, но нет какого-то жесткого режима. Просто я действительно питаюсь немножко меньше. Сейчас я где-то 60 килограммов, вот недавно взвешивался – 61,8", – назвал свой вес Волканов.
Дмитрий Волканов до и после похудения
Ранее Дмитрий Волканов рассказывал о похудении в своем инстаграме. Он подчеркнул, что его похудение - не просто о весе и внешности, а "преодоление стен в своей голове".
Что известно о Дмитрии Волканове?
- Дмитрий Волканов родился в Бердянске Запорожской области. Учился в Киевском университете культуры по специальности "вокалист эстрадного жанра".
- Творческий путь певца начался с проекта "Х-Фактор". Он попал в команду Андрея Данилко и дошел до суперфинала. После шоу Дмитрия пригласили в коллектив Верки Сердючки – там он работал около 4 лет.
- В 2022 году Дмитрий Волканов начал сольную карьеру. Сейчас артист активно выпускает песни и гастролирует по городам Украины.