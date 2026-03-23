Дмитро Волканов розповів свою історію в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок" на Телеканалі ТЕТ. Він пригадав, що набрав зайві кілограми через неправильне харчування та алкоголь після виступів.

Я невеличкого зросту – в мене 164 сантиметрів зріст. І на той момент я важив майже 73 кілограмів. Я так на себе глянув в дзеркало – мені це не подобалось,

– пригадав артист.

Зараз Дмитро Волканов займається спортом, також він змінив режим харчування. Йому вдалося скинути понад 10 кілограмів.

"У мене є тренер в спортзалі, ми займаємося, але немає якогось жорсткого режиму. Просто я дійсно харчуюся трошки менше. Зараз я десь 60 кілограмів, от нещодавно важився – 61,8", – назвав свою вагу Волканов.



Дмитро Волканов до і після схуднення / Фото з інстаграму артиста

Раніше Дмитро Волканов розповідав про схуднення у своєму інстаграмі. Він підкреслив, що його схуднення - не просто про вагу та зовнішність, а "подолання стін у своїй голові".

