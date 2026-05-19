Гайтана также ответила им, объяснив свою позицию. Об этом артисты написали в инстаграме.

К теме Гайтана впервые прокомментировала скандал из-за гонорара в 20 тысяч евро за благотворительный концерт

Так, в своем первом комментарии Гайтана объяснила, что с ней лично не обсуждали участие в концерте – коммуникация была через ее концертного директора и без детального описания проекта. Она отметила, что именно из-за нехватки информации ее команда предоставила стандартный ответ с гонораром в 20 тысяч евро, который включает расходы на музыкантов и организацию выступления.

После этого Владимир Дантес объяснил, что команда обращалась к представителям артистки через концертного директора и сразу указала, что речь идет о благотворительном проекте.

Мы с командой уважаем вас, поэтому обратились не лично, а как это должно быть – через представителя. В сообщении которое вы закрепили, указано "большой благотворительный проект", добавлена ссылка на предыдущий стрим с целью ознакомления и вопрос интересно ли присоединиться. За 10 минут ваш представитель сформулировал точный ответ и сумму. Когда связываются с моим директором, он представляет мои интересы. Поэтому логическая цепь привела всех к такому выводу,

– написал певец.

Он добавил, что все детали о "Нашествии" были доступны по ссылке, и их можно было дополнительно уточнить.

Владимир Дантес прокомментировал сообщение Гайтаны / Скриншот из инстаграма

Гайтана отметила, что решать подобные вопросы надо через профессиональный диалог, а не публично.

Дантес сказал, что команда учтет этот опыт в будущем.

Отдельно ситуацию прокомментировал Антон Тимошенко. Он выразил сожаление из-за недоразумения и добавил, что организаторы надеются на участие Гайтаны в следующих проектах.

Антон Тимошенко прокомментировал скандал с Гайтаной / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о "Нашевидении"?

Это украинский юмористически-музыкальный конкурс с благотворительной целью, который создали как альтернативу Евровидению. В шоу сочетаются музыка, шутки, ирония и сбор средств на поддержку ВСУ. Проект появился в 2024 году благодаря команде Badstreet Boys. Среди организаторов и участников команды Владимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр. Они отвечают за разные части шоу: от музыки и юмора до работы с артистами и общей атмосферы.

7 мая в Киеве состоялся благотворительный конкурс "Нашевидение 6" в Центре культуры и искусств КПИ. На сцене выступили многие украинские артисты, среди них Тина Кароль, LAUD, Юлия Юрина, Мирослав Кувалдин, Саша Чемеров, группа "ТИК", Даша Астафьева, Джамала и другие.