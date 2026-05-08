Немало украинских артистов собрались на одной сцене, чтобы помочь собрать деньги на украинское войско. Транслировали конкурс и ютуб-канале Badstreet Boys.

Читайте также Бойкот, изменения в голосовании и не только: все, что надо знать о юбилейном Евровидении-2026

Ведущими вечера стали Дядя Жора (Вадим Мичковский) и Фима Константиновский, а комментаторами – Роман Мищеряков и Виталий Волочай. В green-room работали блогер Даша Кубик и юморист Даня Повар.

Перед началом концерта в Киеве началась воздушная тревога, поэтому зрители и участники спустились в укрытие, где Владимир Дантес исполнил хит своей бывшей жены, Нади Дорофеевой, "Люблю, но не совсем".

После отбоя начались выступления. Сначала на сцену вышла группа Badstreet Boys. Владимир Дантес, Василий Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ и Слава Кедр перепели хит Джастина Бибера Baby.

Специальной гостьей вечера стала Тина Кароль. Фима Констановский сказал, что артистка простояла в планке почти 2 часа – 1 час 54 минуты и установила рекорд Украины. Однако позже ведущий передал слово представителю Книги рекордов Украины, который заявил:

Я как официальный человек – представитель Книги рекордов Украины – официально заявляю, что это все п*зд*ш.

На дипломе, который вручили Кароль, было написано, что она "избегала позы "планка" почти 3 часа".

Диплом Тины Кароль / Скриншот из видео

Удивил выступлением LAUD – финалист Национального отбора на Евровидение-2026. Певец исполнил микс из своей конкурсной песни Lightkeeper и трека Русланы "Дикие танцы".

Сегодня родилась новая звезда. Гуцульская звезда,

– прокомментировал свое выступление LAUD.

Для справки! Руслана входила в состав жюри нынешнего Нацотбора. Победительница Евровидения-2004 посоветовала LAUD отказаться от "фирмы" и добавить гуцульских мотивов в творчество.

Во время концерта Василий Байдак и Антон Тимошенко проводили аукцион. Средства направят на "Русорис" от благотворительного фонда "Сообщество Сергея Стерненко".

На сцене "Нашеговидения" также выступили Юлия Юрина, Мирослав Кувалдин, Саша Чемеров, группа "ТИК". Даша Астафьева представила украиноязычную версию хита группы NIKITA "Веревки". К ней присоединились участники группы "Курган & Agregat" – Рамил и Амил Насировы, Евгений Володченко.

Специальный гость вечера – Эминем. В американского рэпера перевоплотился Василий Байдак, который исполнил мешап его треков: The Real Slim Shady, Superman, Without Me, Lose Yourself.

В конце концерта на сцену вышли Джамала и Олег Свищ. Они спели We Are the Champions легендарной рок-группы Queen.

Победителем "Нашеговидения 6" стал украинский сценарист и режиссер Павел Остриков за фильм "Ты – космос".

"Нашевидение 6": смотрите видео онлайн

Когда состоится Евровидение?