Об этом она написала на своей странице в инстаграме. Певица также обнародовала скриншот всей коммуникации относительно участия в проекте, во избежание манипуляций и искажения фактов.

Так, по словам Гайтаны, с ней лично никто не говорил о концерте. Все ограничилось коротким сообщением ее концертному директору, где не было деталей о самом мероприятии. Певица говорит, что в переписке даже не упоминали, что речь идет о помощи ВСУ.

Отдельно она объяснила, что сумма в 20 тысяч евро была стандартным ответом от ее команды на запрос без деталей. В эту сумму входили не только ее гонорар, но и расходы на музыкантов, дорогу и организацию выступления.

Это не было "требованием гонорара за благотворительность для ВСУ!", как сейчас это пытаются подать в заголовках,

– отметила Гайтана и показала скриншот переписки.

Скриншот переписки концертного директора Гайтаны / Фото из инстаграма певицы

Артистка добавила, что за время полномасштабной войны уже сталкивалась с псевдоблаготворительными проектами, когда под видом сборов люди просто зарабатывали деньги. Именно поэтому ее команда осторожно относится к подобным предложениям.

Также Гайтана напомнила, что уже в ближайшее время выступит на благотворительных концертах фестиваля "Поколение" в Днепре и Киеве, организаторам которого она доверяет лично.

Почему возник скандал с Гайтаной?

Скандал возник после заявления стендап-комика Антона Тимошенко. Он с коллегами занимался организацией благотворительного конкурса "Нашебачення", который ежегодно проводит юмористический коллектив Badstreet Boys для сбора средств на нужды Сил обороны Украины. Тимошенко отметил, что часть артистов соглашалась выступать бесплатно, однако были и те, с кем "не сошлись по гонорарам". Среди них он назвал и Гайтану, отметив, что ее команда озвучила сумму в 20 тысяч евро.