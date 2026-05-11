Стендап-комик Антон Тимошенко рассказал о сотрудничестве с артистами на фоне организации "Нашебачення". Он поделился деталями в комментарии программы "Тур звездами", что выходит на "Радио Люкс".
Юморист признался, что несмотря на бешеную поддержку от многих артистов, были и те, которые отказывались выступать бесплатно. Среди них – Гайтана.
Просила 20 тысяч евро. Жаль. Нам очень нравится Гайтана, ее песни, это ДНК детства, очень хорошая музыка. Но, к сожалению, не сошлись по гонорарам. И если он останется таким, мы никогда не сможем сойтись,
– отметил Антон Тимошенко.
Отметим, также отказ Гайтаны прокомментировал Олег Свищ, пишет "Вечерний Киев". По его словам, певица запросила 20 тысяч евро за одну песню, хоть понимала, что это – "благотворительная история".
"Но невероятное количество людей готово бесплатно участвовать – артисты, танцовщики, режиссеры, операторы, продакшн-команды. Все соглашаются помогать, и это действительно впечатляет", – отметил юморист.
Какие другие звезды выступили на "Нашебаченні"?
"Нашествие 6" состоялось в Центре культуры и искусств КПИ 7 мая. Ведущими были Дядя Жора и Фима Константиновский.
- Владимир Дантес спел в укрытии трек бывшей, Нади Дорофеевой. Badstreet Boys перепели хит Джастина Бибера – Baby.
- Тина Кароль простояла в планке почти 2 часа и не установила рекорд Украины.
- LAUD спел микс из своей песни Lightkeeper и трека Русланы, которая советовала ему добавить в стиль гуцульщины, "Дикие танцы".
- Даша Астафьева перепела на украинском языке хит группы NikitA "Веревки".