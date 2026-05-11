Стендап-комік Антон Тимошенко розповів про співпрацю з артистами на тлі організації "Нашебачення". Він поділився деталями у коментарі програми "Тур зірками", що виходить на "Радіо Люкс".

Гуморист зізнався, що попри шалену підтримку від багатьох артистів, були й ті, які відмовлялись виступати безплатно. Серед них – Гайтана.

Просила 20 тисяч євро. Шкода. Нам дуже подобається Гайтана, її пісні, це ДНК дитинства, дуже гарна музика. Але, на жаль, не зійшлись по гонорарах. І якщо він залишиться таким, ми ніколи не зможемо зійтись,

– зауважив Антон Тимошенко.

Зазначимо, також відмову Гайтани прокоментував Олег Свищ, пише "Вечірній Київ". За його словами, співачка запросила 20 тисяч євро за одну пісню, хоч розуміла, що це – "благодійна історія".

"Але неймовірна кількість людей готова безплатно долучатися – артисти, танцівники, режисери, оператори, продакшн-команди. Усі погоджуються допомагати, і це справді вражає", – зазначив гуморист.

Які інші зірки виступили на "Нашебаченні"?

"Нашебачення 6" відбулось в Центрі культури та мистецтв КПІ 7 травня. Ведучими були Дядя Жора та Фіма Константиновський.