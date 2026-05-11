LELÉKA днями виступила з другою репетицією на сцені Євробачення. Вона поділилась фото на своїй сторінці в телеграм-каналі.

Представниця України показала в деталях свій образ та показала нове фото бандуриста Ярослава Джуся, який також вийде на сцену разом з LELÉKA.

Костюм музиканта створений дизайнеркою Лілією Літковською (LITKOVSKA) та натхненний козацькою епохою. Основа костюма складається з тканого полотна та запаски, вишитої бісером. Та на новому фото Ярослава Джуся також видно, що на його сорочці вишиті літери.

Як виявилося, там слова з "Молитви українського націоналіста". Можливо, це ще один важливий символ, який LELÉKA вирішила додати у свій сценічний номер.



Ярослав Джусь / Фото з телеграму LELÉKA

Що таке "Молитва українського націоналіста"?

Молитва українського націоналіста – це патріотичний текст-молитва, яку склав Осип Мащак у травні 1936 року у Бригідках (в'язниці) під час Львівського процесу, що відбувався над членами ОУН. У молитві звертаються не до Бога, а до України.

Текст частково змінювався та доповнювався упродовж наступних років та після загибелі визначних членів ОУН – УПА.

З 2014 року цей текст став кредо "Азову". На цій Молитві під час російсько-української війни його бійці та воїни деяких інших підрозділів присягають на вірність країні. Також "Молитвою" "азовці" прощаються з загиблими побратимами, пише Читомо.