Артистка з'явилася на церемонії разом із бандуристом Ярославом Джусем, який виступатиме з нею на сцені конкурсу, а також у супроводі української делегації. Пряму трансляцію події можна було переглянути на ютуб-каналі Eurovision Song Contest.

LELÉKA вийшла на бірюзовий хідник під трек ONUKA – Vidlik у виконанні гурту Woodstock Allstar Band, який під час церемонії виконував пісні, що асоціюються з країнами-учасницями конкурсу.

Представниця України LELÉKA обрала для Бірюзового хідника елегантний образ від українського бренду LITKOVSKA. Співачка зявилася у білому костюмі з жилетом, легкою кофтинкою і широкими штанами, який доповнила ніжно-блакитною тканиною у вигляді серпанку. Завершальними акцентами образу стали рукавички та взуття від Kachorovska. Про це повідомили на сайті Суспільне.Мовлення.

Ярослав Джусь одягнув на церемонію костюм з асиметричним жилетом у бежевих відтінках від LITKOVSKA. Його вбрання доповнив чорний пояс, натхненний козацькими традиціями. Особливим символічним елементом стала молитва за Україну, яку розмістили біля серця музиканта. Як відомо, образ бандуриста став сучасною інтерпретацією постаті Тараса Шевченка.

Що відомо про Євробачення-2026?

Пісенний конкурс проходитиме у Відні, адже австрійський виконавець JJ здобув перемогу в Євробаченні торік. Основною локацією для виступів стане концертна арена Wiener Stadthalle.

LELÉKA представить Україну із піснею Ridnym. У Відні співачка вже провела другу репетицію. На сцені вона виступатиме не сама – до номера приєднається бандурист Ярослав Джусь.

Українські виконавці вийдуть на сцену у другому півфіналі, який запланований на 14 травня. Якщо їм вдасться пройти далі, вони також виступлять у гранд-фіналі 16 травня.

За прогнозами букмекерів, головним фаворитом на перемогу в Євробаченні-2026 наразі є Фінляндія. Україна займає 11-ту позицію, але рейтинги ще можуть змінитися після живих виступів.

Трансляцію пісенного конкурсу в Україні можна буде переглянути на платформах Суспільного. Коментуватиме шоу Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього приєднається гуморист Василь Байдак, у другому – співачка Світлана Тарабарова, а у фіналі – реперка alyona alyona.