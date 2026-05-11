Артистка появилась на церемонии вместе с бандуристом Ярославом Джусом, который будет выступать с ней на сцене конкурса, а также в сопровождении украинской делегации. Прямую трансляцию события можно было посмотреть на ютуб-канале Eurovision Song Contest.

LELÉKA вышла на бирюзовую дорожку под трек ONUKA – Vidlik в исполнении группы Woodstock Allstar Band, который во время церемонии исполнял песни, ассоциирующиеся со странами-участницами конкурса.

Представительница Украины LELÉKA выбрала для Бирюзовой дорожки элегантный образ от украинского бренда LITKOVSKA. Певица появилась в белом костюме с жилетом, легкой кофточкой и широкими брюками, который дополнила нежно-голубой тканью. Завершающими акцентами образа стали перчатки и обувь от Kachorovska. Об этом сообщили на сайте Общественное.Вещание.

Ярослав Джусь надел на церемонию костюм с асимметричным жилетом в бежевых оттенках от LITKOVSKA. Его наряд дополнил черный пояс, вдохновленный казацкими традициями. Особым символическим элементом стала молитва за Украину, которую разместили возле сердца музыканта. Как известно, образ бандуриста стал современной интерпретацией фигуры Тараса Шевченко.

Что известно о Евровидении-2026?

Песенный конкурс будет проходить в Вене, ведь австрийский исполнитель JJ одержал победу в Евровидении в прошлом году. Основной локацией для выступлений станет концертная арена Wiener Stadthalle.

LELÉKA представит Украину с песней Ridnym. В Вене певица уже провела вторую репетицию. На сцене она будет выступать не сама – к номеру присоединится бандурист Ярослав Джусь.

Украинские исполнители выйдут на сцену во втором полуфинале, который запланирован на 14 мая. Если им удастся пройти дальше, они также выступят в гранд-финале 16 мая.

По прогнозам букмекеров, главным фаворитом на победу в Евровидении-2026 сейчас является Финляндия. Украина занимает 11-ю позицию, но рейтинги еще могут измениться после живых выступлений.

Трансляцию песенного конкурса в Украине можно будет посмотреть на платформах Общественного. Комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится юморист Василий Байдак, во втором – певица Светлана Тарабарова, а в финале – реперка alyona alyona.