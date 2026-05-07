Україна вперше перемогла на Євробаченні у 2004 році. Тоді у Стамбулі сцену головного пісенного конкурсу запалила Руслана зі своїми "Дикими танцями".

Уже за кілька днів стартуватиме Євробачення-2026, напередодні якого 24 Канал поспілкувався з Русланою про її переможний виступ, а також дізнався, як артистка оцінює шанси цьогорічної представниці LELÉKA. Ексклюзивне інтерв'ю – читайте далі.

Яким був переможний виступ Руслани на Євробаченні-2004 і скільки грошей вона на нього витратила?

Ваш виступ єврофани досі вважають одним із найсильніших від України. Якщо повернутися думками у 2004 рік, що ви відчували після перемоги?

Ми йшли до цієї перемоги дуже цілеспрямовано й упевнено. Настільки впевнено, що навіть зараз цей потужний імпульс відчувається, де б ми не були.

Тоді в Україні й навколо неї відбувалося щось особливе. Це важко пояснити словами. Ми намагалися заявити про себе. Україна прагнула змін і перемог. І 2004-й справді став переломним моментом. У нас була дуже сильна команда – і вона такою залишається досі. І ось у Стамбулі, у привітній до нас Туреччині, все ніби склалося в один момент. Напевно, коли дуже багато людей по-справжньому сильно чогось прагнуть – це стається.

Я думаю, що ця перемога вийшла далеко за межі музики й самого Євробачення. Ми дали собі якийсь внутрішній поштовх. Дали собі силу й віру в себе. Почали пишатися власною музикою, тим, що в нас є свій стиль, який справді можна назвати українським. Що ми маємо власну харизму, характер, особливу енергетику.

І це був не просто імідж України. Я б сказала, що тоді ми показали світові душу України – нашу нескорену й нестримну сутність. Те, що нам вдалося представити це у такій драйвовій етнічній манері – з трембітами, зі згардами, нашими ритмами, нашою вокальною манерою – для мене й стало найбільшою сатисфакцією від тієї перемоги. Що ми показали Україну саме такою – у версії "Диких танців". І навіть у двомовному форматі. На той час це не було популярним рішенням, адже більшість артистів співали повністю англійською. Але для нас було важливо, щоб звучала українська. Усе це для мене і є справжнім відчуттям перемоги.

Чи пам'ятаєте, у скільки тоді обійшлася ваша участь у конкурсі? Адже багато артистів після Євробачення ще роками виплачують кредити.

Ми всі буквально "скинулися" на цю перемогу (сміється – 24 Канал). Я свідомо не хочу називати конкретні цифри. Тому що ні участь, ні перемога не мають асоціюватися лише з грошима.

Ми віддали всі свої заощадження. Мій тато віддав гроші, які відкладав, щоб допомогти нам із житлом у Києві.

У нас було троє спонсорів. Багато компаній допомагали бартером. Так буквально "в складчину" ми й змогли потягнути цю суму. На той момент вона здавалася нам абсолютно непідйомною. Коли ми порахували, скільки загалом потрібно грошей, – просто схопилися за голову. Ми не розуміли, де все це взяти. Але коли маєш мету – усе інше вже не має значення.

Ми ходили й переконували людей допомогти. І варто сказати: ніхто з тих, до кого ми звернулися, нам не відмовив. Переважно це були люди, яких ми добре знали.

На той момент ми оплатили абсолютно все: переїзд делегації з понад 60 людей, усі авіаквитки, два тижні перебування в Стамбулі. Ми навіть оплатили трансляцію. Щоб Україна могла побачити Євробачення, потрібно було оплатити сигнал – і це теж лягло на нас.

Але все це – ніщо порівняно з тим, що ми отримали після перемоги. Тому я й не хочу говорити про цифри. Зрештою, я вже й не пам'ятаю їх досконало – лише порядок сум і кількість нулів. Зараз, можливо, це вже зовсім інші бюджети. Кожен артист підходить до цього по-своєму: хтось витрачає більше, хтось менше.

У нас ще дуже багато коштів пішло на промотур. І, до речі, саме ми фактично започаткували традицію промотурів перед самим конкурсом. До приїзду в Стамбул ми вже об'їздили з концертами величезну частину Європи – від Ісландії до Іспанії. Сьогодні для учасників Євробачення це вже норма. Але першими були саме ми. Павло Грицак, Геннадій Курочка з компанії CFC і мій Сашко разом придумали цей тур. І це теж коштувало великих грошей.

Ми вкладалися у пісню, у кліп, у запис. Спочатку записували трек на власній студії, потім їздили до Лондона. Усе це разом складалося в дуже велику суму.

Але всі ці витрати – це лише бекстейдж. Нехай він там і залишається. А перемога нехай залишається красивим спалахом у душі – без цифр і калькуляцій.

Як Руслана оцінює шанси LELÉKA на Євробаченні цього року?

Представляти Україну на Євробаченні – дуже відповідальна місія. Цього року на Нацвідборі ви відкрито підтримували LELÉKA. Як оцінюєте її шанси?

Усе вирішить той єдиний момент, коли вона вийде на сцену. Дуже часто всі прогнози змінюються кардинально й абсолютно навпаки.

Наприклад, у наш рік усі прогнозували представниці Бельгії Xandee перше або друге місце. У результаті вона стала 22-ю. Тому я взагалі не звертаю уваги на прогнози букмекерів. Усе залежатиме від самої артистки: її стану, енергетики, того сигналу, який вона відправить у зал і людям, що дивитимуться виступ.

Я впевнена, що наш вибір правильний. Після Нацвідбору LELÉKA буквально спалахнула як одне з найяскравіших музичних явищ сучасної української сцени. І незалежно від того, що буде після Євробачення, вона вже стала новою українською зіркою.

"Новою" – тому що українці відкрили її для себе. Хоча її музичний доробок насправді величезний. Вона дуже музична, має власну філософію та стиль. І головне – несе цей стиль далі. Тому я дуже хочу, щоб їй пощастило.

Чим вас найбільше чіпляє пісня Ridnym?

Це не примітивна попса й не спроба бути копією когось іншого. Я б сказала, що це дуже вишукана українська попмузика. І саме та музика, яка має всі шанси злетіти на міжнародному рівні.

Якщо LELÉKA не зупиниться – а вона точно не зупиниться – то стане однією з тих українських артисток, які здатні зачепити не лише європейську аудиторію. Мені дуже подобається, що Євробачення відкриє її для Європи, а Європа вкотре відкриє для себе Україну. Причому Україну в абсолютно новій проєкції.

LELÉKA створила дуже цікавий еклектичний мікс із багатьох різних елементів. І як музикант, артист і продюсер я можу сказати: це викликатиме захоплення. Це оригінально. І ця музична суміш – абсолютно українська за духом. Якими б екзотичними не були інгредієнти – діснеївські форми, мелізматика, поєднання різних мов і сенсів – це все одно дуже український твір. І оригінальний навіть у межах самої попмузики. Не лише української – загалом. Те, як вона це все поєднала й винесла на сцену, – дуже сильна робота.

Тому я справді вірю в LELÉKA. І як музикант, і як українка.

Чи можуть артисти, які після 2014 виступали в Росії, представляти Україну на Євробаченні?

Сьогодні багато дискусій точиться навколо артистів, які після 2014 року виступали в Росії. Чи мають вони право брати участь у Нацвідборі?

Будь-які заборони й обмеження свободи дуже часто закінчуються погано. Особливо в Україні. І це вже історичний факт. Водночас є люди, які справді мають бути обмежені у своїх правах: зрадники, колаборанти, ті, хто допомагає ворогу, наводить ракети чи заробляє на війні.

Але чи всі артисти, які працювали в Росії після 2014 року, однаково завинили перед Україною? Я не впевнена. Кожен випадок потребує дуже уважного аналізу, а не "рубання з плеча".

Інакше у Франції свого часу не було б Едіт Піаф, яка виступала в окупованому Парижі, але при цьому не була колаборанткою.

Історія часто набагато складніша, ніж чорно-білий поділ на "можна" і "не можна".

Коли Україна виступатиме на Євробаченні-2026?

Пісенний конкурс Євробачення-2026 стартує у Відні вже 12 травня. Саме у вівторок відбудеться перший пвфінал, однак Україна цього вечора не виступатиме.

Наша представниця LELÉKA вийде на сцену Євробачення 14 травня – у другому півфіналі. Із піснею Ridnym вона виступатиме під номером 12.

Грандіозний грнад-фінал, де оберуть переможця цьогорічного конкурсу, відбудеться у суботу, 16 травня.