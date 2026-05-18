Параноя диктатора Володимира Путіна посилюється. У Росії зростає невдоволення, а серед близького оточення російського лідера є люди, які хочуть зайняти його місце. Крім того, факт, що Путіну потрібна була згода Володимира Зеленського на проведення параду 9 травня й втручання Дональда Трампа, свідчить про те, що вплив диктатора слабшає.

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що Путін боїться нападів як зсередини, так і ззовні. Чому до Путіна не підпускають нікого з мобільним телефоном і чому він раптом почав називати Зеленського "паном" – читайте далі у матеріалі.

Як Путін прилюдно зганьбився?

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна Росії проти України наближається до завершення після того, як президент України Володимир Зеленський дозволив йому провести військовий парад у Москві 9 травня. Чи вважаєте ви це переломним моментом у війні? Адже Росія не могла провести свій парад без схвалення України.

Сподіватимемося, що це переломний момент. Це було справді важливим. Так званий парад перемоги став приниженням Путіна. Він запровадив чи відродив ці паради 20 років тому як демонстрацію російської військової могутності. Й зазвичай ми бачили сотні танків, ракет та іншого. Але цього року не було навіть одного танка. Можливо, це пов'язано з тим, що Росія втратила в Україні величезну кількість танків. Хоча лунали й натяки на те, що Путін не може захистити Москву від потенційної української атаки.

Фактично, президент Зеленський дав Путіну можливість провести свій парад. Це повне приниження. Багато з тих солдатів, які йшли Красною площею, насправді були північнокорейцями. Путіну довелося залучати їх для війни, а зараз йому доводиться залучати їх, щоб набрати достатню кількість людей для параду. Я вважаю, що цей захід 9 травня став справжнім приниженням.

У Росії це викликало хвилю невдоволення. Парад покликаний вшанувати пам'ять 26 мільйонів радянських громадян, які загинули у боротьбі з нацистами. А відсутність можливості вшанувати їхню пам'ять належним чином спричинила сильне невдоволення. Багато російських газет у вихідні відкрито критикували Путіна.

Він припустив, що війна в Україні може закінчитися. Нині дуже важко зрозуміти, що це означає. Я знаю, що Стів Розенберг із ВВС проаналізував російські газети за останній тиждень. Навіть у Росії не можуть до кінця усвідомити, що саме хотів сказати Путін. Але, на мою думку, очевидно, що росіяни втомилися.

Ми вже говорили, що вони зазнають величезних втрат на передовій і не можуть їх компенсувати. А Україна завдає найважливіших стратегічних ударів углиб Росії, виводячи з ладу російську нафтовидобувну промисловість. Вона має потенціал для завдавання ударів по Москві. Україна зробила це кілька тижнів тому. Це справді впливає на Путіна, який зараз перебуває у стані повної параної.

Ми розуміємо, що нікому з мобільним телефоном не дозволяють наближатися до нього, бо він бачив, як Ізраїль та США фактично знищили іранський режим за допомогою електронних технологій. Ще один аспект полягає в тому, що Путін заявляє, наче його ракета "Сармат", яка мала б надійти на озброєння майже 10 років тому, тепер дозволить йому перемогти увесь світ, що, звичайно ж, є абсолютною фантазією.

Довідка. 17 вересня 2024 року в Лівані та Сирії одночасно вибухнули тисячі пейджерів, які були у бойовиків "Хезболли", що є проксі-угрупованням Ірану. До цієї операції спецслужби Ізраїлю готувалися з 2015 року. Внаслідок операції тисячі бойовиків були поранені. Також частина – загинули.

Так що всі сподіваються, що війна добігає кінця. Але стаття, яку я написав для британської The Daily Telegraph, свідчила, що ми маємо реальну можливість, яку Захід не може дозволити собі упустити. Видно, російський лідер уперше опинився у невигідному становищі. Якщо він хоче, щоб війна закінчилася, то вона має завершитися на умовах України, а не Росії.

Давайте поговоримо про танки на цьому параді, адже в Москві не було жодного. Наскільки це важливо? І ще один факт про триденне припинення вогню під час параду 9 травня, нібито організоване Дональдом Трампом та Путіним. Видно, останній підтримав ініціативу президента США з впровадження режиму тиші, тому що не міг захистити свою столицю. Як ви вважаєте, чи це ще одне приниження для Путіна?

По-перше, танки. Це важливо, адже саме вони є основою параду. На цьому заході завжди були танки, наприклад, Т-34, які виграли Курську битву, тобто у тому самому районі, де зараз Росія веде бойові дії. Свою найбільшу перемогу у Другій світовій війні Росія здобула у битві на Курській дузі, залучивши 6 тисяч танків, у тому числі Т-34.

Але зараз вона програє у битві під Курськом і втратила понад 6 тисяч танків в Україні. Отже, якщо символізм важливий, а ми знаємо, що для Росії символізм – це все, то відсутність танків на параді є визнанням абсолютної поразки.

А інший момент – це припинення вогню. Якби президент Дональд Трамп не втрутився й не досяг триденного примирення, залишалося б незрозумілим, чи наважився б Путін взагалі проводити цей парад. Я думаю, що президент Зеленський певною мірою пішов на поступки й заявив, що не атакуватиме Москву, щоб дозволити Путіну провести його захід.

Усе це говорить про те, що Україна має переваги, а Росія перебуває у невигідному становищі. Сподіватимемося, що тепер, коли президент Дональд Трамп знову взяв участь у ситуації в Україні та організував це триденне перемир'я, він налаштований піти далі та продовжити режим припинення вогню, щоб можна було розпочати мирні переговори й Україна отримала справедливий мир, на який вона заслуговує.

Чому Путін почав звати Зеленського "паном"?

Розглянемо офіційний указ президента Володимира Зеленського, який дозволив Путіну провести парад у Москві. Чи це є приниженням не тільки для Росії, а й для Володимира Путіна особисто на міжнародній арені?

На мою думку, Україна – це дуже розумна держава, а її інновації у військовій сфері є одними з провідних у світі. Усі прислухаються до України та звертаються до неї за порадою. Вона передає свій досвід та технології безпілотників. Її напрацювання зараз використовуються країнами Близького Сходу для захисту від Ірану, який, як вважається, застосовує російські технології для атак на ці держави.

Україна допомагає світовій спільноті, ділячись військовими знаннями та досвідом, необхідними для оборони. А Росія діє прямо протилежним чином. Я вважаю, що в Британії це назвали б тактикою психологічного тиску чи інтелектуальною грою. Президент Володимир Зеленський – дуже розумна й винахідлива людина. Ми знаємо, наскільки це злить і дратує Путіна.

Цікаво, що в російській пресі та в різних інтерв'ю Путін останніми днями називає президента України "паном Зеленським", тоді як раніше він звертався до нього набагато зверхньо, ​​використовуючи дуже образливі вислови. Видно, відбулися зміни. В очах усього світу людиною, яка ухвалює ключові рішення і виглядає як найвпевненіший і найефективніший лідер, є президент Зеленський, але аж ніяк не президент Путін.

Чому параноя Путіна посилилася?

Усе це через українську війну дронів, яка, ймовірно, змінила підхід Путіна та його ставлення до Зеленського.

Думаю, що так. Усвідомлення того, що Путін не в змозі захистити Москву від українських атак, є ключовим фактором. І це попри те, що він зняв значну частину систем ППО – С-300 та С-400 – з лінії фронту. Отже, він не захищає своїх солдатів на передовій – він створює захист для політиків у Москві. Це дуже показово. Але той факт, що він не може гарантувати власну безпеку, справді надзвичайно важливий.

Якщо все це узагальнити, можна дійти висновку, що Путін усвідомлює, що він не безсмертний. Малоймовірно, що якщо російський народ вирішить, що Путін більше не може бути їхнім лідером, то він матиме спокійну, щасливу пенсію на якійсь розкішній віллі у безпечному місці.

Вважаю, що й сам парад, і той факт, що Путіну була потрібна згода президента Володимира Зеленського, а також втручання Дональда Трампа в останню мить для забезпечення режиму припинення вогню мають колосальне значення. На мою думку, вплив Путіна неухильно слабшає.

Зверніть увагу! Рейтинг підтримки війни в Україні серед росіян падає. Міжнародні аналітики стверджують, що Путін втрачає підтримку через успішні удари України по нафтовій промисловості ворога. Командир "Ахіллеса" вважає, що диктатор загине від рук своїх же поплічників, що потім звинуватять його в усіх проблемах Росії.

Цього тижня ми знову бачили розтиражовані та, ймовірно, фейкові кадри того, як Путін їздить Москвою, відвідує своїх колишніх вчителів і намагається показати, що все гаразд і він може спокійно займатися своїми справами. Але ми знаємо, що він параноїдально боїться, що невдовзі може опинитися під прицілом українського безпілотника.

CNN повідомляє, що російський диктатор побоюється замаху з боку свого найближчого оточення з можливим використанням дешевого дрона. Ви також згадали на початку нашої розмови, що ніхто не може зайти на територію резиденції Володимира Путіна з мобільним телефоном.

Це правда. Багато хто говорить про можливі заворушення всередині Кремля та серед найближчого оточення Путіна. Вони ж бачать, що російська економіка швидко просідає. Вони значною мірою покладалися на нафту та газ як на основне джерело фінансування російської економіки та військової машини. Але через санкції проти танкерів Росії й через те, що Україна знищила чималу частину інфраструктури та нафтової галузі, Путін більше не отримує від цього потрібного прибутку.

Люди справді починають турбуватися. У російських медіа знову з'являються заяви, що все чудово й все гаразд, але це, схоже, не відповідає реальності. Повертаючись до того, що я вже говорив раніше, те, як американці ліквідували високопосадовців іранського режиму, наскільки я розумію, справді чинить на Володимира Путіна психологічний тиск. Тому що Путін вважає, що американці досі передають Україні розвідувальну інформацію.

Україна продемонструвала, що може завдавати ударів практично по всій території Росії – тепер на відстані орієнтовно до 1500 кілометрів, що робить Москву цілком досяжною. Ця ситуація справді дозволяє зрозуміти, що існують близькі до Путіна люди, які хотіли б зайняти його місце. Якщо з'явиться така можливість, беручи до уваги поточну ситуацію й параною Путіна, що погіршується, то я б такому не здивувався. Тож Путін боїться не лише нападів ззовні, а й зсередини.

Чи може Трамп закінчити війну в Україні до 3 листопада?

12 травня Трамп заявив, що війна між Україною та Росією може бути близькою до завершення й країни наближаються до угоди. Наскільки це правда? В українських ЗМІ з'явилися припущення, що зараз за зачиненими дверима через неофіційні канали тривають переговори. США розмовляють із Росією щодо можливого припинення вогню в Україні напередодні проміжних виборів у Штатах. Яка ваша думка про це?

Складно сформувати остаточну позицію, спираючись лише на фрагменти того, що відбувається, й те, що ми зараз обговорюємо. Але якщо скласти все це воєдино, проглядається тенденція, й вона, схоже, полягає в тому, що ведеться велика робота з укладання перемир'я й мирної угоди.

Думаю, ви цілком слушно згадали американські проміжні вибори. Єдина людина, яка, ймовірно, може якнайшвидше домогтися припинення вогню й мирної угоди, – це Трамп, оскільки США мають для цього всі необхідні важелі впливу.

Довідка. Проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада 2026 року. На них оберуть новий склад Нижньої палати Конгресу США, близько третини Сенату та губернаторів у деяких штатах. У Республіканській партії зростає паніка, адже рейтинги Трампа падають. Крім того, й у самій партії назріває певна суперечка.

Усе свідчить про те, що події розвиваються дуже активно. Сигнали з Москви, і це сталося вперше, про те, що "сво" нібито завершується, є добрим знаком. Повертаючись до одного з моїх попередніх аргументів і до того, про що я писав, тепер, коли Україна зміцнює свої позиції, я впевнений, що президент Зеленський не поспішатиме підписувати той варіант мирної угоди, який Путін пропонував минулого року.

Нині зовсім інша ситуація. Я впевнений, що всі у світі хотіли б бачити перемир'я та по-справжньому справедливу мирну угоду для України, проте стан речей докорінно змінився. Те, що Росія пропонувала під час попередніх обговорень, та деякі її вимоги щодо територій, чисельності української армії та відносин України із Заходом – все це зараз виглядає інакше.

Думаю, Україна перебуває у набагато вигіднішій позиції. Сподіватимемося, що Трамп, який зосереджувався на Близькому Сході, зможе забезпечити справедливий мир для України до проміжних виборів у Сполучених Штатах. Я впевнений, що тоді він вважатиме, що його позиції для досягнення успіху стануть набагато сильнішими, ніж якби війна в Україні все ще тривала.

Що хоче отримати від України Захід і не тільки?

Згідно з даними CBS News, Сполучені Штати та Україна працюють над оборонною угодою, пов'язаною з технологіями дронів та спільним виробництвом безпілотників. Угода може посилити оборонну промисловість України за підтримки США, а також дати Штатам доступ до перевірених на полі бою безпілотних систем. Чи може це змінити ставлення Трампа до Зеленського та відносини США та України?

Я вважаю, що це справді важливо. Усі хочуть отримати українську експертизу та технології. Ми бачили, як війна дронів домінує на полі бою. Спостерігали, як іранський режим продовжував боротьбу завдяки власним ракетам та БпЛА. Арабські держави звернулися за підтримкою та захистом не до Сполучених Штатів, Британії чи інших країн, а до України. Звичайно, США розуміють, що Україна є лідером у цій технології, і вони хочуть здобути частину цього досвіду.

Сполучені Штати, певно, розуміють, що для цього їм необхідно підтримати Україну. Тому візит президента Зеленського на Близький Схід, як і той факт, що всі зацікавлені в українських дронах та технологіях, ставить його у вкрай вигідне становище. Ніхто не їде до Москви й не просить дати їм їхні ракетні та дронові технології.

Ми бачили, як Володимир Путін днями демонстрував свою ядерну ракету "Сармат", але всі, хто хоч трохи знається на цьому й дивиться на речі тверезо, усвідомлюють, що це стара технологія. Насправді те, що розробляється в Україні, – не лише обладнання, а й експертиза, концепція застосування та практичне використання цих систем, – це те, чого хочуть західні армії та уряди.

Я вважаю, що це показники того, що ситуація змінюється. Риторика, що доноситься з Москви, схоже, свідчить про те, що росіяни, можливо, теж розуміють, що ситуація стає іншою. Можливо, зараз це їхній найкращий шанс досягти миру на умовах, які будуть прийнятні для Кремля й для російського народу.

