Журналісти The Washington Post проаналізували деталі та встановили, як розвідка Ізраїля Моссад готувалася до операції. Журналісти зауважили, що уся інформація отримана під час інтерв'ю з ізраїльськими, арабськими та американськими співробітниками служб безпеки, політиками та дипломатами, а також ліванськими офіційними особами та людьми, близькими до "Хезболли".

До теми Третя ліванська․ Що таке "Хезболла", хто її створив і як вона перетворилася на державу в державі

Операція, яка тягнеться ще з 2015 року

Два роки тому, у 2022, "Хезболла" отримала пропозицію придбати пейджери Apollo, а конкретніше – модель AR924. Хоча пейджер здавався громіздким, але ідеально підходив бойовикам терористичного угруповання. Він був водонепроникним і з великою батареєю, яка могла працювати місяцями без підзарядки. Ба більше, найбільше приваблювало "Хезболлу" те, що виробник заявляв, що пейджери неможливо відстежити, навіть – ізраїльським спецслужбам.

Лідери терористичного угруповання були настільки вражені, що купили 5 000 пейджерів Apollo. У лютому їх роздали бійцям середнього рівня та допоміжному персоналу. Ніхто навіть не підозрював, що пейджери мають всередині геніально виготовлену ізраїльську бомбу, а також двоетапну процедуру дешифрування, яка гарантувала, що більшість користувачів триматимуть пейджер обома руками, коли він вибухне.

Як розповіли джерела видання, ідея пейджерної операції виникла у 2022 році. Частини плану почали виконувати більш ніж за рік до атаки ХАМАС, яка сталася 7 жовтня 2023 року. Ізраїльська розвідувальна служба Моссад роками працювала над проникненням у "Хезболлу", а терористи настільки боялися стеження, що відмовлялися навіть від мобільних телефонів.

Тоді виникла ідея створення "комунікаційного троянського коня". "Хезболла" активно шукала захищені пристрої для обміну повідомленнями, і ізраїльські спецслужби вигадали кілька хитрощів, які буквально змусили бойовиків придбати вибухові пристрої, розроблені й виготовлені в Ізраїлі.

Перша частина плану – заміновані рації. Її почали впроваджувати у Лівані ще у 2015 році. Так, Моссад розробив двосторонні радіостанції, які містили величезні акумуляторні батареї, приховану вибухівку та систему передачі, яка давала Ізраїлю повний доступ до комунікацій "Хезболли". Протягом 9 років ізраїльські спецслужби підслуховували бойовиків "Хезболли", залишаючи за собою можливість у будь-який момент підірвати їх.

Як пейджери з вибухівкою потрапили у "Хезболлу"

У 2022 році з'явилася нова можливість для Ізраїлю – пейджер з потужною вибухівкою. Оскільки "Хезболла" боялася саботажів, то пристрої мали бути не від Ізраїлю, США чи будь-яких інших союзників цих країн. Тож у 2023 році бойовики отримали пропозицію від тайванського виробника Apollo. Це відома у всьому світі торгова марка, яка не має помітних зв'язків з Ізраїлем. Водночас сама тайванська компанія не знала про план Моссад.

Пропозицію про продаж надійшов від довіреної особи з маркетингу, якому довіряє "Хезболла" і пов'язаного з Apollo. Жінка, особу та громадянство якої не розкривають, була колишнім торговим представником на Близькому Сході тайванської фірми, яка створила свою власну компанію та придбала ліцензію на продаж лінійки пейджерів під брендом Apollo. Саме вона у 2023 році запропонувала бойовикам "Хезболли" угоду на один із продуктів, які продавала її фірма – міцний та надійний AR924.

Вона підтримувала зв'язок з "Хезболлою" і пояснила бойовикам, чому пейджер із більшою батареєю кращий за оригінальну модель. Однією з головних переваг AR924 було те, що його можна було заряджати за допомогою кабелю. І батареї витримували довше,

– розповів ізраїльський чиновник, ознайомлений з деталями операції.

Як виявилося, фактичне виробництво пристроїв було передано стороннім підрядникам, а представник відділу маркетингу не знав про операцію та про те, що пейджери фізично збиралися в Ізраїлі під наглядом Моссаду. Інженери зробили неймовірне, адже компонент бомби був настільки ретельно захований, що його практично неможливо було виявити, навіть якщо розібрати пристрій. Ізраїльські чиновники вважають, що Хезболла розібрала деякі пейджери та, можливо, навіть просвічувала їх рентгеном. Крім того, виявити зв'язок з ізраїльськими службами також неможливо було виявити.

"Вибухове повідомлення" від Ізраїлю

Моссад продумав усе до найменших дрібниць. Так, пейджери були запрограмовані таким чином, що лише один електронний сигнал одночасно активував вибухівку на 5 000 пейджерах.

Щоб забезпечити максимальної шкоди терористам "Хезболли", вибух був викликаний спеціальною двоетапною процедурою, яка потрібна для перегляду захищених повідомлень. Так, щоб прочитати повідомлення, потрібно було натиснути дві кнопки, а отже – скористатися обома руками.

Цікаво, що навіть більшість ізраїльських високопосадовців не знали деталі цієї операції. Лише 12 вересня, за 5 днів до операції, прем'єр Беньямін Нетаньягу зібрав радників, яким розповів про заміновані пейджери. Також не знали про операцію і в США.

Коли уряд Ізраїлю дізнався про операцію Моссаду, то виникли запеклі дискусії. Багато посадовців стверджували, що "Хезболла" та Ліван можуть підготувати жорстоку відповідь. Однак Нетаньягу схвалив операцію і 17 вересня одночасно задзвонили або завібрували тисячі пейджерів з логотипом Apollo по всьому Лівану та Сирії.

На екрані з'явилася коротка пропозиція арабською мовою: "Ви отримали зашифроване повідомлення". Бойовики "Хезболли" слухняно дотримувалися інструкцій, а тому взяли обома руками пейджери й в цю мить тисячі пристроїв вибухнули. Спрацювала вибухівка і на тих пристроях, на яких не читали зашифроване повідомлення, адже зашифрований алгоритм дистанційно підірвав усі пейджери Apollo.