Журналисты The Washington Post проанализировали детали и установили, как разведка Израиля Моссад готовилась к операции. Журналисты отметили, что вся информация получена во время интервью с израильскими, арабскими и американскими сотрудниками служб безопасности, политиками и дипломатами, а также ливанскими официальными лицами и людьми, близкими к "Хезболле".

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Операция, которая тянется еще с 2015 года

Два года назад, в 2022, "Хезболла" получила предложение приобрести пейджеры Apollo, а конкретнее – модель AR924. Хотя пейджер казался громоздким, но идеально подходил боевикам террористической группировки. Он был водонепроницаемым и с большой батареей, которая могла работать месяцами без подзарядки. Более того, больше всего привлекало "Хезболлу" то, что производитель заявлял, что пейджеры невозможно отследить, даже – израильским спецслужбам.

Лидеры террористической группировки были настолько впечатлены, что купили 5 000 пейджеров Apollo. В феврале их раздали бойцам среднего уровня и вспомогательному персоналу. Никто даже не подозревал, что пейджеры имеют внутри гениально изготовленную израильскую бомбу, а также двухэтапную процедуру дешифровки, которая гарантировала, что большинство пользователей будут держать пейджер обеими руками, когда он взорвется.

Как рассказали источники издания, идея пейджерной операции возникла в 2022 году. Части плана начали выполнять более чем за год до атаки ХАМАС, которая произошла 7 октября 2023 года. Израильская разведывательная служба Моссад годами работала над проникновением в "Хезболлу", а террористы настолько боялись слежки, что отказывались даже от мобильных телефонов.

Тогда возникла идея создания "коммуникационного троянского коня". "Хезболла" активно искала защищенные устройства для обмена сообщениями, и израильские спецслужбы придумали несколько хитростей, которые буквально заставили боевиков приобрести взрывные устройства, разработанные и изготовленные в Израиле.

Первая часть плана – заминированные рации. Ее начали внедрять в Ливане еще в 2015 году. Так, Моссад разработал двусторонние радиостанции, которые содержали огромные аккумуляторные батареи, скрытую взрывчатку и систему передачи, которая давала Израилю полный доступ к коммуникациям "Хезболлы". В течение 9 лет израильские спецслужбы подслушивали боевиков "Хезболлы", оставляя за собой возможность в любой момент взорвать их.

Как пейджеры со взрывчаткой попали в "Хезболлу"

В 2022 году появилась новая возможность для Израиля – пейджер с мощной взрывчаткой. Поскольку "Хезболла" боялась саботажей, то устройства должны были быть не от Израиля, США или любых других союзников этих стран. Поэтому в 2023 году боевики получили предложение от тайваньского производителя Apollo. Это известная во всем мире торговая марка, которая не имеет заметных связей с Израилем. В то же время сама тайваньская компания не знала о плане Моссад.

Предложение о продаже поступило от доверенного лица по маркетингу, которому доверяет "Хезболла" и связанного с Apollo. Женщина, личность и гражданство которой не раскрывают, была бывшим торговым представителем на Ближнем Востоке тайваньской фирмы, которая создала свою собственную компанию и приобрела лицензию на продажу линейки пейджеров под брендом Apollo. Именно она в 2023 году предложила боевикам "Хезболлы" соглашение на один из продуктов, которые продавала ее фирма – крепкий и надежный AR924.

Она поддерживала связь с "Хезболлой" и объяснила боевикам, почему пейджер с большей батареей лучше оригинальной модели. Одним из главных преимуществ AR924 было то, что его можно было заряжать с помощью кабеля. И батареи выдерживали дольше,

– рассказал израильский чиновник, ознакомленный с деталями операции.

Как оказалось, фактическое производство устройств было передано сторонним подрядчикам, а представитель отдела маркетинга не знал об операции и о том, что пейджеры физически собирались в Израиле под наблюдением Моссада. Инженеры сделали невероятное, ведь компонент бомбы был настолько тщательно спрятан, что его практически невозможно было обнаружить, даже если разобрать устройство. Израильские чиновники считают, что Хезболла разобрала некоторые пейджеры и, возможно, даже просвечивала их рентгеном. Кроме того, обнаружить связь с израильскими службами также невозможно было обнаружить.

"Взрывное сообщение" от Израиля

Моссад продумал все до мельчайших мелочей. Так, пейджеры были запрограммированы таким образом, что лишь один электронный сигнал одновременно активировал взрывчатку на 5 000 пейджерах.

Чтобы обеспечить максимальный вред террористам "Хезболлы", взрыв был вызван специальной двухэтапной процедурой, которая нужна для просмотра защищенных сообщений. Так, чтобы прочитать сообщение, нужно было нажать две кнопки, а следовательно – воспользоваться обеими руками.

Интересно, что даже большинство израильских высокопоставленных чиновников не знали детали этой операции. Только 12 сентября, за 5 дней до операции, премьер Биньямин Нетаньяху собрал советников, которым рассказал о заминированных пейджерах. Также не знали об операции и в США.

Когда правительство Израиля узнало об операции Моссада, то возникли ожесточенные дискуссии. Многие чиновники утверждали, что "Хезболла" и Ливан могут подготовить жестокий ответ. Однако Нетаньяху одобрил операцию и 17 сентября одновременно зазвонили или завибрировали тысячи пейджеров с логотипом Apollo по всему Ливану и Сирии.

На экране появилось короткое предложение на арабском языке: "Вы получили зашифрованное сообщение". Боевики "Хезболлы" послушно следовали инструкциям, а потому взяли обеими руками пейджеры и в этот момент тысячи устройств взорвались. Сработала взрывчатка и на тех устройствах, на которых не читали зашифрованное сообщение, ведь зашифрованный алгоритм дистанционно взорвал все пейджеры Apollo.