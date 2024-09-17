Инцидент произошел посреди дня, 17 сентября. Издание Reuters написало, что волна взрывов продолжалась около часа после первых детонаций.

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В сети показали многочисленные видео, на которых видно, как у членов "Хезболлы" в публичных местах взрываются пейджеры.

Что известно об инциденте с "Хезболлой"

Представитель "Хезболлы" на условиях анонимности сказал, что подрыв пейджеров был "самым большим нарушением безопасности", которому подверглась группа за почти год конфликта с Израилем,

– написали журналисты.

Они добавили, что израильские военные отказались комментировать запросы журналистов относительно взрывов.

Также агентство Mehr сообщило, что в результате одного из взрывов пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Однако издание не смогло подтвердить эту информацию.