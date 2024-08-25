Так, в армии отметили, что "Хезболла" готовится обстреляли территорию Израиля ракетами. В ответ на эти угрозы военные ударили по целям в Ливане.

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ЦАХАЛ ударил по объектам "Хезболлы" в Ливане

Около 05:00 в ЦАХАЛ заявили, что истребители наносят удары по целям, принадлежащих террористической организации "Хезболла", что представляет непосредственную угрозу гражданам Израиля.

Добавили, после ударов и в соответствии с оценкой ситуации командованием тыла ЦАХАЛ будут опубликованы рекомендации по спасению жизни для населения в определенных районах Израиля. Отметили, "Хезболла" готовится нанести удары ракетами.

В рамках самообороны, чтобы устранить эти угрозы, ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористов в Ливане, откуда "Хезболла" планировала атаковать израильских гражданских лиц. Это произошло после того, как "Хезболла" выпустила более 6700 ракет, ракет и взрывных БПЛА по израильским семьям, домам и общинам с 8 октября,

– отметили в армии Израиля.

Добавили, что уже вскоре боевики выпустят ракеты и, возможно, БПЛА по территории Израиля.

Рядом с домами ливанских гражданских на юге Ливана мы видим, что "Хезболла" готовится осуществить масштабную атаку на Израиль, подвергая опасности ливанское гражданское население. Мы предупреждаем гражданских, которые находятся в районах, где действует "Хезболла", немедленно отойти из опасной зоны для собственной безопасности,

– подчеркнули в "ЦАХАЛ".

Также отметили, что "Хезболла" своей агрессией рискует втянуть народ Ливана, народ Израиля и весь регион в широкую эскалацию.

Израиль не потерпит нападений "Хезболлы" на наших мирных жителей. Мы действуем в рамках самообороны от "Хезболлы" и любого другого врага, который присоединяется к их нападениям на нас, и мы готовы сделать все, что нам нужно, чтобы защитить народ Израиля,

– подчеркнули военные.

The Times of Israel пишет, что по данным ливанских СМИ, Израиль нанес около 40 ударов. В сети уже распространяют видео с якобы последствиями атаки.

Израиль нанес массированный удар по Ливану: смотрите видео

Также в сети сообщили о ракетном обстреле со стороны Ливана. Отметили, работает "Железный купол".

Обстрел со стороны Ливана: смотрите видео