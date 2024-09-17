Інцидент трапився посеред дня 17 вересня. Видання Reuters написало, що хвиля вибухів тривала близько години після перших детонацій.

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У мережі показали численні відео, на яких видно, як у членів "Хезболи" в публічних місцях вибухають пейджери.

Що відомо про інцидент з "Хезболлою"

Представник "Хезболли" на умовах анонімності сказав, що підрив пейджерів був "найбільшим порушенням безпеки", якому зазнала група за майже рік конфлікту з Ізраїлем,

– написали журналісти.

Вони додали, що ізраїльські військові відмовилися коментувати запити журналістів щодо вибухів.

Вибухи пейджерів серед членів "Хезболли": дивіться відео

Також агентство повідомило, що в результаті одного з вибухів постраждав посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. Проте видання не змогло підтвердити цю інформацію.

Арабський канал Sky News Arabia написали, що Ізраїль дистанційно підірвав пристрої зв'язку членів "Хезболли", здійснивши кібератаку.

Видання написало з посиланням на міністра оборони Лівану Фіраса Абіада, що вже понад 2800 поранених, з них 200 – у важкому стані. також вже 8 загиблих.

Момент вибуху в Лівані: дивіться відео

Що відомо про вибух пейджерів

ЗМІ написали, що вибухи лунали в районі Дахія в Бейруті, також вибухи лунали на півдні Лівану та в інших частинах країни.

Видання Reuters написало з посиланням на трьох джерел безпеки, що підірвані пейджери були останньою моделлю, яку "Хезболла"привезла за останні місяці.

Джерело у "Хезболлі" повідомило The Wall Street Journal, що на пристроях могло бути встановлено шкідливе програмне забезпечення. Вірус змусив це програмне забезпечення працювати на дуже високій швидкості, що призводить до вибуху літієвої батареї. Деякі представники "Хезболли" відчули нагрівання, тому викинули пейджери перед вибухом.

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Варто зауважити, що бойовики "Хезболли" 25 серпня заявили про початок атаки на Ізраїль. Тоді ж "Хезболла" запустила по Ізраїлю понад 300 ракет і дронів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами та снарядами.