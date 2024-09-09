Видання зауважило, що Ізраїль не коментував атаку. Натомість сирійські ЗМІ написали, що численні ізраїльські удари по сільській місцевості Хама в Сирії 8 вересня вбили щонайменше 4 мирних жителів та поранили 13 осіб.

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Що відомо про удар Ізраїлю

Два регіональні джерела у розвідці повідомили, що декількох ударів зазнав великий військовий дослідницький центр з виробництва хімічної зброї, розташований неподалік Місіафа. Передбачається, що там розміщено групу іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї,

– заявили журналісти.

Державні ЗМІ Сирії повідомили, що удари викликали дві пожежі, які намагались загасити пожежники.

До речі, в тунелях під містом Рафах ізраїльські військові виявили тіла шести заручників, яких захопили бойовики ХАМАС під час нападу 7 жовтня 2023 року. Їх вбив ХАМАС.

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Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пообіцяв "звести рахунки" з ХАМАС. Він заявив, що "ті, хто вбиває заручників, не хочуть угоди".

Далі в Ізраїлі почались страйки – громадяни намагались змусити владу укласти угоду про повернення заручників, яких утримує ХАМАС в Газі. Домовленість мала б передбачати припинення вогню та звільнення решти заручників.