Ізраїль виявив у тунелі в Секторі Гази тіла 6 заручників, які перебували у полоні ХАМАС. Це викликало протести ізраїльтян та заплановані робочі страйки через нездатність врятувати заручників.

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Терористи вбили заручників

Тіла дістали з-під землі в місті Рафах на півдні Гази. Їх вдалося ідентифікувати та повернути до Ізраїлю.

Крім цього, також встановили, що вони були "вбиті терористами ХАМАС кількома пострілами з близької відстані". Речник міністерства охорони здоров'я Ізраїлю заявив, що вбивство сталось 48-72 години тому.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не заспокоїться, доки не покарає винних.

Хто вбиває заручників – не хоче угоди,

– підкреслив він.

Його все частіше закликають припинити майже 11-місячну війну між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Газі за допомогою угоди. Домовленість мала б передбачати припинення вогню та звільнення решти заручників.

Високопоставлені представники ХАМАС заявили, що Ізраїль, який відмовився підписати угоду про припинення вогню, винний у загибелі людей.

На тлі громадського обурення долею заручників голова Федерації профспілок Ізраїлю Арнон Бар-Давид закликав до загального страйку 2 вересня. Передбачається, що це змусить уряд підписати угоду. Також аеропорт Бен-Гуріон, головний авіатранспортний вузол Ізраїлю, буде закрито з 8:00.

Міністр оборони Йоав Галлант, який мав конфлікти з Нетаньягу, також закликав до угоди, а лідер опозиції та колишній прем’єр-міністр Яір Лапід закликав людей приєднатися до демонстрації в Тель-Авіві.

В Єрусалимі протестувальники перекрили дороги та провели демонстрацію біля резиденції прем'єр-міністра.