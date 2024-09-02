Израиль обнаружил в тоннеле в Секторе Газа тела 6 заложников, которые находились в плену ХАМАС. Это вызвало протесты израильтян и запланированные рабочие забастовки из-за неспособности спасти заложников.

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Террористы убили заложников

Тела достали из-под земли в городе Рафах на юге Газы. Их удалось идентифицировать и вернуть в Израиль.

Кроме этого, также установили, что они были "убиты террористами ХАМАС несколькими выстрелами с близкого расстояния". Представитель министерства здравоохранения Израиля заявил, что убийство произошло 48-72 часа назад.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не успокоится, пока не накажет виновных.

Кто убивает заложников – не хочет сделки,

– подчеркнул он.

Его все чаще призывают прекратить почти 11-месячную войну между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа с помощью соглашения. Договоренность должна предусматривать прекращение огня и освобождение остальных заложников.

Высокопоставленные представители ХАМАС заявили, что Израиль, который отказался подписать соглашение о прекращении огня, виноват в гибели людей.

На фоне общественного возмущения судьбой заложников председатель Федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид призвал к всеобщей забастовке 2 сентября. Предполагается, что это заставит правительство подписать соглашение. Также аэропорт Бен-Гурион, главный авиатранспортный узел Израиля, будет закрыт с 8:00.

Министр обороны Йоав Галлант, который имел конфликты с Нетаньяху, также призвал к соглашению, а лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид призвал людей присоединиться к демонстрации в Тель-Авиве.

В Иерусалиме протестующие перекрыли дороги и провели демонстрацию возле резиденции премьер-министра.