Суспільне опублікувало перші кадри з другої репетиції LELÉKA. 35-секундне відео з виступу артистки з'явилося на ютуб-каналі Євробачення Україна.

Режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик, також до роботи долучилася хореографка-постановниця Галина Пеха. Разом зі співачкою на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь.

Над образом представниці України на Євробаченні-2026 працювали дизайнерка, засновниця бренду LITKOVSKA Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель.

Друга репетиція LELÉKA: дивіться відео онлайн

На інстаграм-сторінці Євробачення Україна також з'явилися фотографії виступу LELÉKA на Wiener Stadthalle, найбільш критій арені Австрії. Співачка виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня, під номером 12. Після двох репетицій букмекери прогнозують їй 11 місце, але все ще може змінитися.

Друга репетиція LELÉKA / Фото EBU

Колеги LELÉKA відреагували на її виступ. Вони підтримали співачку перед Євробаченням:

Jerry Heil : "Лети, пташко. Нехай все вдасться!"

: "Лети, пташко. Нехай все вдасться!" Злата Огнєвіч : "Дивовижно, посилаю любов і підтримку".

: "Дивовижно, посилаю любов і підтримку". Джамала : "Браво, LELÉKA, браво!"

: "Браво, LELÉKA, браво!" Світлана Тарабарова: "Вау, такий потужний виступ! Уперед, LELÉKA! Уперед, Україно!"

Зірки підтримали LELÉKA / Скриншот з інстаграму Євробачення Україна

Що відомо про Євробачення-2026?

Євробачення-2026 прийматиме Відень після перемоги JJ з піснею Wasted Love. Перший півфінал пройде 12 травня, другий – 14 травня, а гранд-фінал – 16 травня.

Участь у пісенному конкурсі візьмуть 35 країн. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія оголосили бойкот після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.

Трансляція Євробачення буде доступна на всіх платформах Суспільного. Коментуватиме шоу Тімур Мірошниченко, у першому півфіналі до нього приєднається Василь Байдак, у другому – Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – alyona alyona.

Бали від українського національного журі в гранд-фіналі оголосить соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.