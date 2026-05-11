LELÉKA на днях выступила со второй репетицией на сцене Евровидения. Она поделилась фото на своей странице в телеграм-канале.

Представительница Украины показала в деталях свой образ и показала новое фото бандуриста Ярослава Джуся, который также выйдет на сцену вместе с LELÉKA.

Костюм музыканта создан дизайнером Лилией Литковской (LITKOVSKA) и вдохновлен казацкой эпохой. Основа костюма состоит из тканого полотна и запаски, вышитой бисером. И на новом фото Ярослава Джуся также видно, что на его рубашке вышиты буквы.

Как оказалось, там слова из "Молитвы украинского националиста". Возможно, это еще один важный символ, который LELÉKA решила добавить в свой сценический номер.



Ярослав Джусь / Фото из телеграма LELÉKA

Что такое "Молитва украинского националиста"?

Молитва украинского националиста – это патриотический текст-молитва, которую составил Осип Мащак в мае 1936 года в Бригидках (тюрьме) во время Львовского процесса, происходившего над членами ОУН. В молитве обращаются не к Богу, а к Украине.

Текст частично менялся и дополнялся в течение последующих лет и после гибели выдающихся членов ОУН – УПА.

С 2014 года этот текст стал кредо "Азова". На этой Молитве во время российско-украинской войны его бойцы и воины некоторых других подразделений присягают на верность стране. Также "Молитвой" "азовцы" прощаются с погибшими собратьями, пишет Читомо.