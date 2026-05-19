Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі. Співачка також оприлюднила скриншот усієї комунікації щодо участі в проєкті, щоб уникнути маніпуляцій і перекручення фактів.

Так, за словами Гайтани, з нею особисто ніхто не говорив про концерт. Усе обмежилося коротким повідомленням її концертному директору, де не було деталей про сам захід. Співачка каже, що у переписці навіть не згадували, що йдеться про допомогу ЗСУ.

Окремо вона пояснила, що сума у 20 тисяч євро була стандартною відповіддю від її команди на запит без деталей. У цю суму входили не лише її гонорар, а й витрати на музикантів, дорогу та організацію виступу.

Це не було "вимогою гонорару за благодійність для ЗСУ!", як зараз це намагаються подати у заголовках,

– наголосила Гайтана і показала скриншот листування.

Скриншот переписки концертного директора Гайтани / Фото з інстаграму співачки

Артистка додала, що за час повномасштабної війни вже стикалася з псевдоблагодійними проєктами, коли під виглядом зборів люди просто заробляли гроші. Саме тому її команда обережно ставиться до подібних пропозицій.

Також Гайтана нагадала, що вже найближчим часом виступить на благодійних концертах фестивалю "Покоління" у Дніпрі та Києві, організаторам якого вона довіряє особисто.

Чому виник скандал з Гайтаною?

Скандал виник після заяви стендап-коміка Антона Тимошенка. Він з колегами займався організацією благодійного конкурсу "Нашебачення", який щороку проводить гумористичний колектив Badstreet Boys для збору коштів на потреби Сил оборони України. Тимошенко зазначив, що частина артистів погоджувалася виступати безплатно, однак були й ті, з ким "не зійшлися по гонорарах". Серед них він назвав і Гайтану, зазначивши, що її команда озвучила суму у 20 тисяч євро.