Также поделился достижениями в новом виде деятельности. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Так, актер заметно улучшил свою физическую форму и увеличил мышечную массу.
Изменения – это ключевая идея моего формирования. Каждый раз, когда приходят трудные времена, я никогда никого не обвиняю, я задаю вопросы себе, бросаю себе вызов и начинаю меняться. И вот мое очередное испытание себя,
– написал Владимир Ращук и опубликовал фото "до и после" похудения.
Впоследствии в сторис он поделился, что принял участие в KYIV FITNESS FEST 2026 – большом спортивном событии и VIII Открытом чемпионате Украины по бодибилдингу и фитнесу, который организует Украинская федерация бодибилдинга и фитнеса (UFBF). Об этом указано на их сайте. Именно там состоялся дебют Владимира по бодибилдингу.
Владимир Ращук принял участие в KYIV FITNESS FEST 2026 / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о Владимире Ращуке?
Это украинский актер родом из Мариуполя. С юности он много времени уделял спорту: занимался водным поло, волейболом и вольной борьбой. Также увлекался музыкой и играл на различных инструментах.
Образование получил в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Еще во время учебы начал работать в театре имени Леси Украинки.
Сейчас Ращук – актер театра и кино. Зрители могли видеть его в фильмах и сериалах "Пограничники", "Ворон и Воробьев", "Отступники", "Конотопская ведьма", "Позывной "Тамада"" и других.
После начала полномасштабной войны Владимир служил в батальоне "Свобода" 4-й бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины и участвовал в боях на Киевщине и Донетчине. Сейчас имеет статус ветерана войны.