Також поділився досягненнями у новому виді діяльності. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Так, актор помітно покращив свою фізичну форму та збільшив м'язову масу.

Зміни – це ключова ідея мого формування. Кожен раз, коли приходять скрутні часи, я ніколи нікого не звинувачую, я ставлю питання собі, кидаю собі виклик і починаю мінятися. І ось моє чергове випробування себе,

– написав Володимир Ращук і опублікував фото "до і після" схуднення.

Згодом у сторіс він поділився, що взяв участь у KYIV FITNESS FEST 2026 – великій спортивній події та VIII Відкритому чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу, який організовує Українська федерація бодібілдингу та фітнесу (UFBF). Про це вказано на їхньому сайті. Саме там відбувся дебют Володимира з бодібілдингу.



Володимир Ращук взяв участь в KYIV FITNESS FEST 2026 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Володимира Ращука?

Це український актор родом із Маріуполя. З юності він багато часу приділяв спорту: займався водним поло, волейболом і вільною боротьбою. Також захоплювався музикою та грав на різних інструментах.

Освіту здобув у Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Ще під час навчання почав працювати в театрі імені Лесі Українки.

Зараз Ращук – актор театру та кіно. Глядачі могли бачити його у фільмах і серіалах "Прикордонники", "Ворон та Воробйов", "Відступники", "Конотопська відьма", "Позивний "Тамада"" та інших.

Після початку повномасштабної війни Володимир служив у батальйоні "Свобода" 4-ї бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України та брав участь у боях на Київщині й Донеччині. Зараз має статус ветерана війни.