Про це розповів колега Богдана Бенюка, український актор Сергій Калантай. Він зазначив це в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Справа в тік, що син самого Сергія Калантая проживає в Німеччині. За словами актора, хлопець мав думки про те, щоб долучитися до Інтернаціонального легіону. Але натомість Калантай пригадав про іншого зіркового нащадка.

Я сиджу у гримерці з Богданом Михайловичем Бенюком і нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Він, який захистив докторську дисертацію. Його два зяті й син служать. Це вчинок!

– сказав Сергій Калантай.

Актор пишається тим, як Богдан Бенюк патріотично виховав свою родину. Він зазначив, що його можна ставити у приклад не просто як актора, а як громадянина.

"Хочу зняти капелюха й сказати, що він виховав правильних людей. Ось цим треба зайнятися державі насамперед", – додав Калантай.

Що відомо про дітей Богдана Бенюка?

У Богдана Бенюка є троє дітей: доньки Мар'яна й Олеся та син Богдан-Гордій. У квітні 2025 року Богдан Бенюк дав інтерв'ю Аліні Доротюк. Він розповів, що обидва його зяті воюють.

Натомість його 27-річний син на той час завершував навчання в аспірантурі. Ймовірно, у нього була відстрочка.

Додамо, що також тоді актора розкритикували за фразу, де актор запропонував бити дітей різкою, якщо вони продовжують спілкуватися мовою. Також він зазначив, що у дітей потрібно виховувати відчуття гордості та поваги до своєї країни.

У виданні BLIK.ua Богдан Бенюк розповів, що не звертає увагу на хейт. На його думку, зараз середнє покоління виховує дітей, що наслідуватимуть російських пріоритетів, бо розмовляють не державною мовою.