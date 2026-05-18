Цю дату важливо пам'ятати, адже вона повинна бути сакральною для усіх. Тому 24 Канал сьогодні розповість не тільки про відомих людей, а й про історію цього дня.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу – 18 травня

Сьогодні в Україні відзначають не тільки День боротьби за права кримськотатарського народу, а й вшановують пам'ять жертв політики радянської влади.

Як ідеться на сайті Міністерства розвитку громад та територій України, у 1994 році радянський тоталітарний режим розпочав примусову депортацію татар із Криму. Усього за декілька днів понад 190 тисяч людей примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР.

Люди втратили не тільки свою домівку, а й їх позбавили права говорити рідною мовою, мати власну історію та майбутнє.

У перші роки заслання загинули тисячі. Причинами ставали голод, хвороби, виснаження та нелюдські умови перебування.

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим, вона знову вдалась до репресій кримських татар, наслідуючи радянську політику.

Хто з українських зірок має кримськотатарське походження?

Джамала

Українська співачка кримськотатарсько-вірменського походження народилась у Киргизстані, а виросла у Криму, в селі Малоріченське під Алуштою.

У 2016 році артистка представляла нашу країну на Євробаченні з піснею "1944". Її трек розповідав про трагічні події минулого, які не повинні повторитися знову. На написання композиції зірку надихнули розповіді її бабусі про депортацію кримських татар та анексія Криму. Так вперше на сцені Євробачення прозвучала кримськотатарська мова.

Тоді росіяни заявляли про політизованість тексту, однак Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил конкурсу.

Сьогодні, 18 травня, Джамала опублікувала у соцмережах допис із архівним фото, де вона разом із бабусею. Зірка написала, що це для неї не просто дата.

У цей день я завжди бачу перед очима свою прабабусю Назилхан. Її розповіді про п'яту ранку, вагони, смерть доньки… Для кримських татар це пам'ять, яку неможливо вимкнути чи забути,

– щемливо написала співачка.

Джамала з бабусею / Фото з інстаграму зірки

Нагадаємо, що у 2024 році російські окупанти відібрали майно Джамали та її батьків в Криму, включаючи дві земельні ділянки та будинок в Алушті.

Власність переможниці Євробачення-2016 вже встигли цинічно продати. Загарбники заявили, що хочуть скерувати кошти на фінансування російської армії, що чинить геноцид українців.

Ахтем Сеітаблаєв

Ахтема знають як українського та кримськотатарського кіноактора, режисера, сценариста та заслуженого артиста Автономної Республіки Крим.

Чоловік народився поблизу Ташкента й походить із родини депортованих кримських татар. Згодом його родина переїхала до Криму, де Ахтем почав розвиватись як режисер.

Коли у 2014 році Росія незаконно окупувала Крим, актор почав відкрито говорити про територіальну цілісність України та засуджував і продовжує засуджувати дії країни-агресорки. У той період він зняв фільм "Хайтарма", який розповідає про примусову депортацію кримських татар у 1944 році.

У День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу Ахтем опублікував допис, де поділився власним болем щодо трагічної сторінки історії цього народу.

Але нас не вдалося зламати. Ми вистояли і проросли, як ті зерно, кинуті в чужу землю. Попри десятиліття вигнання, принижень і переслідувань, мій народ зберіг мову, культуру, пам'ять і віру в повернення. Ми знали, що рано чи пізно знову ступимо на свою землю,

– підкреслив режисер.

Він наголосив, що відповідальність за майбутнє цієї історії лежить на кожному, адже боротьба триває.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ахтем Сеітаблаєв долучився до захисту України. Нині Ахтем Сеітаблаєв є художнім керівником творчого колективу, який фіксує воєнні злочини та працює над документальними проєктами про підрозділи територіальної оборони.

Ахтем Сеітаблаєв / Фото з інстаграму

Хто з українських зірок народився у Криму?

Маша Єфросиніна народилась у Керчі. Через окупацію її родина втратила можливість провідувати могили близьких людей, які поховані саме на півострові.

Надя Дорофєєва завжди згадує Крим як свій дім. Співачка народилась у Сімферополі й не полишає надії, що її мала Батьківщина звільниться від рук загарбників.

Ксенія Мішина народилась у Севастополі. Попри те, що акторську кар'єру продовжила будувати у столиці, її серце назавжди у Криму.