Через це варто загадати і про лідера колективу – Олега Псюка, якому сьогодні виповнилось 32 роки. Вокаліст родом із Калуша, що в Івано-Франківській області. У юності збирав пляшки й навіть спробував організувати власний бізнес – закупив морозиво і продавав у себе на районі. Та його життя складається із хвиль, адже десь артист зневірювався у себе, а десь досягав вершин. Далі у матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, що відомо про життя Олега Псюка та де він зараз.

Створення гурту KALUSH і поїздка на Євробачення

У 2018 році Олег під псевдонімом "Псючий син" випустив альбом "Торба", а в однойменному треці розповідається про життя артиста.

Одного разу репер написав у соцмережах, що збирає реп-гурт. На оголошення відгукнулись Ігор Діденчук, МС Килиммен та Джонні Дивний. Цікаво, що другу пісню, яку випустили хлопці, швидко стала популярною.

Поступово у них закрутилась співпраця з американським лейблом, а потім і з українським – ENKO.

У 2021 році вже був Kalush Orchestra, а через рік вони поїхали на Євробачення представляти нашу країну у дуже важкий час, адже саме тоді був початок повномасштабної війни, яку розв'язала Росія.

Взагалі у Нацвідборі перемогла Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків", а от хлопці посіли друге місце. Пізніше з'ясувалось, що співачка підробила довідку про поїздку у 2015 році до тимчасово окупованого Криму, що суперечить правилам конкурсу.

Від так, Kalush Orchestra поїхали до італійського Турина і підкорили глядачів не тільки піснею, а й харизмою та стилем. Крім того, Олег Псюк на сцені вигукнув: "Help Mariupol, help Azovstal now!", адже тоді українські захисники опинились в оточенні російських військових.

Чи одружений Олег Псюк?

Досить давно артист був у стосунках із Анастасією Лунєвою. Для Псюка це був складний період, адже з дівчиною вони дуже багато пройшли разом.

Що стало причиною розриву – невідомо.

Після розставання співак пробував налагодити особисте життя, однак нічого не вдавалось. У 2021 році доля звела його з Олександрою Білобров. Цікаво, що ініціативу щодо першої зустрічі проявила саме дівчина. Однак запрошення кілька разів переносилось й Олександра думала, що зустрічі так і не станеться. Та все ж Олег таки відписав Олександрі й вони зустрілись у перший день весни. Через декілька тижнів після знайомства репер відвіз кохану до рідного Калуша, де познайомив із батьками.

Журналісти неодноразово запитували у співака, чи планують вони весілля. Олег відповідав: "Особисте життя – на те й особисте, щоб планувати його вдвох".

Де зараз Олег Псюк?

Артист зараз перебуває у турі з Kalush Orchestra. До колективу також долучилась відома блогерка Сімбочка. На найближчі місяці заплановані концерти містами України.

А 30 квітня вийшов ще й новий трек "Три хвилини", який записали у колаборації з Настею Семчук.

