Поэтому стоит загадать и о лидере коллектива – Олега Псюка, которому сегодня исполнилось 32 года. Вокалист родом из Калуша, что в Ивано-Франковской области. В юности собирал бутылки и даже попытался организовать собственный бизнес – закупил мороженое и продавал у себя на районе. И его жизнь состоит из волн, ведь где-то артист отчаивался в себе, а где-то достигал вершин. Далее в материале 24 Канала узнавайте, что известно о жизни Олега Псюка и где он сейчас.

Создание группы KALUSH и поездка на Евровидение

В 2018 году Олег под псевдонимом "Псиючий сын" выпустил альбом "Торба", а в одноименном треке рассказывается о жизни артиста.

Однажды рэпер написал в соцсетях, что собирает рэп-группу. На объявление откликнулись Игорь Диденчук, МС Килиммен и Джонни Странный. Интересно, что вторую песню, которую выпустили ребята, быстро стала популярной.

Постепенно у них закрутилось сотрудничество с американским лейблом, а затем и с украинским – ENKO.

В 2021 году уже был Kalush Orchestra, а через год они поехали на Евровидение представлять нашу страну в очень тяжелое время, ведь именно тогда было начало полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Вообще в Нацотборе победила Alina Pash с песней "Тени забытых предков", а вот ребята заняли второе место. Позже выяснилось, что певица подделала справку о поездке в 2015 году во временно оккупированный Крым, что противоречит правилам конкурса.

От так, Kalush Orchestra поехали в итальянский Турин и покорили зрителей не только песней, но и харизмой и стилем. Кроме того, Олег Псюк на сцене воскликнул: "Help Mariupol, help Azovstal now!", ведь тогда украинские защитники оказались в окружении российских военных.

Олег Псюк выкрикнул на сцене просьбу о помощи Мариуполю и "Азовстали"

Женат ли Олег Псюк?

Достаточно давно артист был в отношениях с Анастасией Луневой. Для Псюка это был сложный период, ведь с девушкой они очень много прошли вместе.

Что стало причиной разрыва – неизвестно.

После расставания певец пробовал наладить личную жизнь, однако ничего не удавалось. В 2021 году судьба свела его с Александрой Белобров. Интересно, что инициативу относительно первой встречи проявила именно девушка. Однако приглашение несколько раз переносилось и Александра думала, что встречи так и не произойдет. И все же Олег таки отписал Александре и они встретились в первый день весны. Через несколько недель после знакомства рэпер отвез любимую в родной Калуш, где познакомил с родителями.

Олег Псюк с любимой / Фото из инстаграма

Журналисты неоднократно спрашивали у певца, планируют ли они свадьбу. Олег отвечал: "Личная жизнь – на то и личная, чтобы планировать ее вдвоем".

Где сейчас Олег Псюк?

Артист сейчас находится в туре с Kalush Orchestra. К коллективу также присоединилась известная блогерша Симбочка. На ближайшие месяцы запланированы концерты по городам Украины.

А 30 апреля вышел еще и новый трек "Три хвилини", который записали в коллаборации с Настей Семчук.

