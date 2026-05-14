В публичном пространстве певец очень редко делится личной жизнью. Он почти никогда не показывает своих детей, а на вопросы о женах также не отвечает. Однако в день его рождения 24 Канал собрал все, что известно о частной жизни лидера "Океана Эльзы".

Студенческая любовь и первая жена Вакарчука

Первую любовь Святослав встретил в студенческие годы. Несмотря на то, что девушка ответила взаимностью, история любви быстро закончилась.

После того как студенческие годы пролетели, исполнитель познакомился с Лялей Фонаревой. Именно эта женщина была его спутницей очень много лет.

Женщина старше Вакарчука на два года, длительное время работала арт-директором "Океана Эльзы", а на первых этапах их карьеры была еще и стилисткой.

Святослав Вакарчук с первой женой / Фото из сети

От предыдущих отношений у Ляли была дочь Диана. Много лет артист воспитывал девочку как родного ребенка.

Святослав Вакарчук с экс-женой и дочерью / Фото из инстаграма певца

Интересно, что журналисты до сих пор не выяснили, были ли они женаты официально. в 2015 году по сети распространялась информация, что пара заключила брак после 15 лет отношений. Музыкант и стилистка якобы сыграли скромную свадьбу во Львове, на которую пригласили только родных и близких. Однако сам лидер "Океана Эльзы" так и не подтвердил слухи.

Более того, пять лет назад в интервью журналу Viva Святослав Вакарчук признавался, что не хочет "делать театральные постановки на тему личных отношений". По его мнению, браки заключаются не в ЗАГСах, а на небесах.

Все браки заключаются на небесах. И я больше ничего не хочу говорить. Это наше внутреннее дело, мы сами разберемся,

– подчеркивал Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Фото Viva

Бывшая возлюбленная артиста даже снялась в проникновенном клипе на песню "Холодно".

Совместных детей у пары так и не родилось. В 2021 году певец удивил публику новостью, что с Лялей они больше не вместе. Ни один из них так и не рассказал о причине такого решения.

Какие романы приписывали лидеру "Океана Эльзы"?

В свое время, когда Вакарчук сидел в тренерском кресле на шоу "Голос страны", ему приписывали роман с певицей Кристиной Соловий. Но девушка уверяла, что кроме рабочих отношений, у них больше ничего не было.

Соловий была помощницей Вакарчука в одном из сезонов "Голоса страны"/ Фото из инстаграма певицы

Также в сети писали, что фронтмен крутит роман с Виталиной Мусиенко – победительницей "Голоса страны", которая была в команде Вакарчука, а затем сопровождала его в туре проекта "Оранжерея".

Сам Святослав все это назвал "глупыми слухами". Мол, у них только рабочие отношения.

Святослав Вакарчук и Виталина Мусиенко / Фото пресс-службы "1+1"

Новая любовь и статус отца двоих детей

В год, когда Вакарчук объявил о расставании с Лялей, у него завязались отношения с продюсером Евгенией Яцутой, которая снимала клипы к "Океану Эльзы".

Святослав Вакарчук и Евгения Яцута / Коллаж 24 Канала

Тогда же он стал отцом впервые – у пары родился сын Иван. В сентябре 2025 года музыкант Милош Елич пообщался с ТСН, где рассказал, что покрестил сына звездного коллеги. Теперь они с Вакарчуком кумовья.

В 2022 году, когда Украина была в стадии полномасштабной войны, на свет появился второй ребенок Святослав – дочь Соломия.

Отметим, что у избранницы музыканта есть также дочь от предыдущего мужа.

Святослав Вакарчук с детьми / Фото 24 Канала, сделано в кинотеатре

Мы уже упоминали, что исполнитель публично не говорит о семье. Он объяснил свою позицию в "ЖВЛ представляет".

Часто говорят, что я не хочу говорить о семье, скрываю. Я не скрываю. Я просто искренне считаю, что есть личные границы. Я хочу, чтобы для меня они были личными. Я считаю, что личная жизнь должна оставаться личной,

– заявил музыкант.

Фронтмен отметил, что не хочет "быть в тренде и показывать все", но иногда появляется желание поделиться сокровенным.

Также отметим, что до сих пор публика не знала, женился ли их кумир. Но в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" певец все же официально подтвердил свои отношения с любимой Евгенией, назвав ее "женой".