Інна Бєлєнь народжуватиме у квітні. Однак наразі пара не знає стать дитини, пише 24 Канал.
Інна та Іван думають, що на світ з'явиться хлопчик. У січні закохані планують влаштувати гендер-паті.
Ми заручені, але ще не розписані. Ми хочемо весілля влітку, бо я хочу танцювати й пити шампанське,
– поділилась Бєлєнь.
Наречений Інни розповів, що вони познайомилися ще в школі. Спершу вони дружили, а потім втратили зв'язок. Уже під час повномасштабного вторгнення Бєлєнь та Іван знову зустрілися, і між ними зав'язалися стосунки.
Наразі у нас найкращий час. Поруч зі мною моя людина. Якщо людям треба бути разом, вони одне одного знайдуть знову,
– сказали Іван та Інна.
Інна Бєлєнь з нареченим / Скриншот з відео