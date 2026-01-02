Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Бєлєнь. Вона показала кадри пошкодженої вулиці.

У сториз Інна Бєлєнь поширила відео, як Росія вдарила по житловій забудові у Харкові.

Це моя вулиця. Нас удома не було. Прилетіла ракета. Їдемо дивитися, чи ціла квартира,

– написала вона.

Блогерка також опублікувала фото вулиці, де розташована її квартира. На щастя, будинок цілий, в сусідньому вибило вікна, а інший, що на світлині, повністю знищений.

Ми взяли речі й сьогодні будемо спати не там, бо, знаючи росіян, можуть бути повторні удари. Вони таке практикують. Чесно, слів немає, це просто жах. Я не знаю, що казати. Я не знаю, як нас так відвело,

– сказала Бєлєнь.

Інна Бєлєнь повідомила про "приліт" на її вулицю / відео з інстаграму блогерки