Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Бєлєнь. Вона показала кадри пошкодженої вулиці.
У сториз Інна Бєлєнь поширила відео, як Росія вдарила по житловій забудові у Харкові.
Це моя вулиця. Нас удома не було. Прилетіла ракета. Їдемо дивитися, чи ціла квартира,
– написала вона.
Блогерка також опублікувала фото вулиці, де розташована її квартира. На щастя, будинок цілий, в сусідньому вибило вікна, а інший, що на світлині, повністю знищений.
Ми взяли речі й сьогодні будемо спати не там, бо, знаючи росіян, можуть бути повторні удари. Вони таке практикують. Чесно, слів немає, це просто жах. Я не знаю, що казати. Я не знаю, як нас так відвело,
– сказала Бєлєнь.
Інна Бєлєнь повідомила про "приліт" на її вулицю / відео з інстаграму блогерки