Про це він написав у Threads, після чого в коментарях його почали активно висміювати та критикувати.

Так, 8 травня Потап опублікував допис, у якому російською мовою поцікавився, де проходять кастинги на участь у проєкті, і звернувся до ведучого шоу Григорія Решетника із проханням написати йому.

А де проходити кастинг, щоб стати наступним "Холостяком"? Грішо Решетник, напиши мені,

– зазначив Потап.

Після цього користувачі соцмереж почали активно коментувати його публікацію. Частина з іронією оцінила його "шанси" стати героєм шоу, інші згадали його життя за кордоном під час повномасштабної війни, а ще частина почала поширювати жартівливі меми на цю тему.

Як в мережі відреагували на заяву Потапа про "Холостяк"

Нагадаємо, 1 травня Потап і Настя Каменських оголосили про розлучення. Це сталося напередодні сьомої річниці їхнього весілля – пара одружилася 23 травня 2019 року.

Чому пост Потапа так різко сприйняли в мережі?

Артиста часто критикують через використання російської мови – як у соцмережах, так і в інтерв'ю. Зокрема, у 2025 році Потап дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю.

Також обговорення викликали його творчі роботи під час війни. Наприклад, у 2023 році Потап випустив трек "Волонтер", який мав бути присвятою людям, що допомагають Україні. Однак ця пісня обурила багатьох користувачів за спрощений та подекуди еротизований текст з рядками "танцюй, мала" чи "не питай, де ночі провела, я волонтерила". Після хвилі хейту артист публічно попросив вибачення і зазначив, що не мав наміру когось образити.

Додатково хвилю обговорень підсилює й те, що останні роки Потап здебільшого живе за кордоном. Сам він пояснює це роботою, стверджуючи, що його проєкти реалізуються поза Україною. Потапенко казав, що має легальний дозвіл на виїзд з України, який передбачає обов'язкове повернення у визначені терміни.