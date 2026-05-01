Зірки зробили спільну заяву на своїх сторінках в інстаграмі. Вони зауважили, що не даватимуть коментарі з цього приводу.

Настя Каменських та Потап пригадали, що рівно 20 років тому розпочали свій шлях як творчий дует. З часом він перетворився у щось більше. Але рано чи пізно все закінчується.

"Як ти не крути, але ми не пара". Дякуємо за вашу підтримку та любов упродовж усіх цих років,

– йдеться у дописі.

Артисти також попросили з повагою та розумінням поставитися до їхнього рішення.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму

Зазначимо, уже кілька років у мережі ходили чутки про ймовірне розлучення Потапа й Насті. Їх дуже рідко бачили разом, вони майже не ділилися спільними фото. Однак Потап заперечував плітки й казав, що у подружжя все гаразд. Ба більше, в інтерв'ю Вадиму Бухкалову репер натякав на можливе повернення творчого дуету.

Що відомо про історію кохання пари?

У 2006 році репер Потап створив дует "Потап і Настя". Їхні пісні ставали хітами, а хімія між артистами привертала увагу публіки. Вони стали одним з найуспішніших тандемів в українському шоубізнесі на той час.

З часом у пресі почали з'являтися чутки про роман артистів, хоч на той час Потап був одружений з продюсеркою Іриною Горовою. Їхнє розлучення у 2014 році лише підігріло підозри.

У 2017 році дует оголосив про паузу у своїй роботі, а Настя Каменських розпочала сольну кар'єру.

Через 2 роки пара одружилась та публічно підтвердила новину. Потап випустив нову пісню та кліп, де зізнався Насті Каменських у коханні. З того часу вони ділилися спільними фото, підтримували творчість одне одного, подорожували.

Ще до повномасштабного вторгнення подружжя виїхало за кордон. Зрідка вони приїжджали до України, на початку великої війни активно висвітлювали події. Та згодом їм не вдалося адаптуватися під реалії, тож пара раз за разом потрапляла у скандали та фактично зникла з українського інфопростору.