Об этом он написал в Threads, после чего в комментариях его начали активно высмеивать и критиковать.

Так, 8 мая Потап опубликовал пост, в котором на русском языке поинтересовался, где проходят кастинги на участие в проекте, и обратился к ведущему шоу Григорию Решетнику с просьбой написать ему.

А где проходить кастинг, чтобы стать следующим "Холостяком"? Гриша Решетник, напиши мне,

– написал Потап.

После этого пользователи соцсетей начали активно комментировать его публикацию. Часть с иронией оценила его "шансы" стать героем шоу, другие вспомнили его жизнь за границей во время полномасштабной войны, а еще часть начала распространять шуточные мемы на эту тему.

Как в сети отреагировали на заявление Потапа о "Холостяке" / Скриншоты с Threads

Напомним, 1 мая Потап и Настя Каменских объявили о разводе. Это произошло накануне седьмой годовщины их свадьбы – пара поженилась 23 мая 2019 года.

Почему пост Потапа так резко восприняли в сети?

Артиста часто критикуют за использование русского языка – как в соцсетях, так и в интервью. В частности, в 2025 году Потап дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю.

Также обсуждение вызвали его творческие работы во время войны. Например, в 2023 году Потап выпустил трек "Волонтер", который должен был быть посвящением людям, которые помогают Украине. Однако эта песня возмутила многих пользователей за упрощенный и иногда эротизированный текст со строками "танцуй, мала" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". После волны хейта артист публично извинился и отметил, что не намеревался кого-то обидеть.

Дополнительно волну обсуждений усиливает и то, что последние годы Потап в основном живет за границей. Сам он объясняет это работой, утверждая, что его проекты реализуются вне Украины. Потапенко говорил, что имеет легальное разрешение на выезд из Украины, которое предусматривает обязательное возвращение в определенные сроки.