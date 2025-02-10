Алексей Потапенко, который почти все три года полномасштабной войны находится за рубежом и объективно больше не может называть себя причастным к украинскому контексту, пошел на интервью к Дудю, чтобы "доносить проукраинскую позицию" другой аудитории. 24 Канал собрал главные тезисы из этого общения, которое может стать последним гвоздем в уже и так похороненной репутации Потапа.

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Первое интервью за три года

Потап заявил, что понимает, что его интервью с россиянином могут не одобрить в Украине. Но считает, что может донести свою позицию с его помощью.

На каком языке общается Потап

По мнению рэпера, некоторые украинские артисты и политики не стесняются русского в быту, а критикуют его только на публику. Потап заявил, что знает 3,5 языков и отвечает людям на том языке, на котором к нему обращались. Его позиция – это не писать тексты на русском. Дома он пользуется то русским, то украинским.

Я же знаю украинский язык, я владею, я украинец. Когда нужно донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю. Могу это делать на русском, украинском, испанском, английском,

– говорил рэпер.

Жизнь в Барселоне

Потап считает столицу Испании творческим и культурным центром. Там он и Настя Каменских часто бывали еще до полномасштабной войны. Поэтому хоть Барселона и не постоянное место жительства, но одно из самых посещаемых.

Что изменилось после 24 февраля 2022 года

Потап и Настя Каменских встретили полномасштабную войну в Мадриде. Рэпер утверждает, что сразу начал заниматься помощью Украине: собирать средства на армию, передавал гуманитарную помощь, выступал с Настей на благотворительных концертах. Не обошлось и без странных заявлений о том, якобы Потапу звонили из ОП и просили продолжать их дело.

Потап об упреках в "бегстве" из Украины

Скандальный артист не понимает подобных обвинений, потому что приезжает и выезжает из Украины легально. Вся его работа, кроме благотворительной деятельности, сосредоточена за рубежом. Он напомнил, что и украинские артисты могут выезжать из страны для концертов, но эти выступления сугубо для сбора средств для войска. Тогда как Потап почти все время занимается самопиаром, а если и помогает, то не показывает этого.



Потап / Скриншот из видео

Потапу запретили въезд в Россию

Потап лицемерно заявил, что "всегда хотел быть запрещенным, тем более в России", хотя до 2017 года гастролировал по стране-агрессору. На это он сказал, что всегда понимал, что он выходит за рамки и когда-то за это может получить ответ.

Это честь для украинского артиста – быть запрещенным в России,

– сказал одиозный артист.

Про "вступил в тероборону заочно"

В первые дни полномасштабной войны, когда украинцы записывались в тероборону, Потап попросил, чтобы для него "зарезервировали" место, ведь в ТЦК были огромные очереди. Именно так он объясняет его давнее скандальное заявление о "заочном" вступлении в ТрО. По словам рэпера, уже летом 2022 он действительно был в теробороне, хотя его заявление кажется просто бессмысленным, учитывая реальный подвиг бойцов ТрО в начале войны.

Я патрулировал, встречался с друзьями. Мы ехали, забирали бронежилеты, машины. Не было какого-то четкого графика,

– сказал Потап.

О работе за рубежом, шоубизнес, продюсирование

Потап говорит, что в Украине не понимают, сколько вложений нужно для выхода на международный рынок. Сейчас он с Каменских работает в латиноамериканском шоубизе, на что идут большие средства. А чтобы попасть в чарты Billboard нужно провести масштабную работу.

По словам Потапа, на продвижение одного трека Каменских потратили 500 тысяч долларов. Продюсер считает, что его главный талант – понимать, какая песня станет хитом.

Потап и Дудь / Скриншот из видео

Неудачный контракт с Рики Мартином

Около 5 лет назад у Потапа и Насти был шанс на подписание контракта на 10 миллионов долларов. Они должны были разогревать публику перед концертами Рики Мартина и Becky G. Но из-за пандемии коронавируса все отменилось.

Потап о проблемах со здоровьем

Рэпер вспомнил, что из-за отита у него возникло осложнение – паралич лицевого нерва. Врачи диагностировали ему неврологическое заболевание – синдром Рамзи-Ханта. Левая часть лица рэпера временно не работала. Чтобы вылечиться, Потап проходил терапию и курс стероидов.

Как писал свои песни

Многие песни групп "Время и Стекло" или "Потапа и Насти" считались хитами в то время. Потап рассказал, что для написания треков он наблюдает за людьми, использует реальные фразы из жизни и жаргон. А в некоторые треки он вкладывает скрытые слова с двойным смыслом.

Потап о хейте и реакции украинцев

Потап заявил, что за 20 лет в шоубизнесе много понял о критике. Он разделяет хейт на два вида: когда он органический и это конструктивная критика, и неорганический, например заказная атака. На первый рэпер реагирует, а на второй – нет.

Одиозный рэпер знает, что на него обижены украинцы. За некоторые вещи, например, песню "Волонтер", он просил прощения. В то же время Потап говорит, что за рубежом его никогда не критикуют, а обнимают и благодарят за помощь. Единственный серьезный конфликт у рэпера произошел с россиянином в Барселоне, который обвинил его в том, что он не на фронте.