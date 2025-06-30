Недавно рэпер дал новое интервью, в котором рассказал, как ему удается покидать Украину во время военного положения. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал молдавского журналиста и блогера DORIN GALBEN.

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Потап отметил, что выезжает из Украины легально – только по предварительному разрешению и обязан возвращаться в определенные сроки.

У нас есть Дия и Резерв+, где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на воинском учете, но у каждого своя ситуация. У меня – абсолютно легальные способы въезда и выезда через соответствующие инстанции. Однако это сложно, потому что каждый раз нужно получать разрешения и возвращаться в четко определенные даты,

– объяснил артист.

Напомним, что Потап уже неоднократно комментировал свои выезды за границу. По его словам, сейчас все его проекты развиваются за пределами Украины, поэтому он вынужден оставаться там. До начала полномасштабной войны, утверждает певец, он также часто находился за рубежом. "Я внутри не покинул Украину. Я не чувствую, что эмигрировал", – говорил продюсер в одном из предыдущих интервью.

В то же время важно отметить, что во время своих зарубежных выступлений Потап продолжает выполнять русскоязычные треки. Также он дает интервью журналистам на русском языке, как это было во время разговора с Дорином Галбеном. Кроме того, продюсер общался с российским пропагандистом Юрием Дудем, что тоже вызвало волну возмущения среди украинцев.