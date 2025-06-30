Нещодавно репер дав нове інтерв'ю, в якому розповів, як йому вдається залишати Україну під час воєнного стану. Повідомляє Show 24 із посиланням на ютуб-канал молдовського журналіста та блогера DORIN GALBEN.

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Потап зазначив, що виїжджає з України легально – лише за попереднім дозволом і зобов’язаний повертатися у визначені терміни.

У нас є Дія і Резерв+, де завжди можна оновити свої дані. Ми всі стоїмо на військовому обліку, але в кожного своя ситуація. У мене – абсолютно легальні способи в'їзду і виїзду через відповідні інстанції. Проте це складно, бо кожного разу потрібно отримувати дозволи і повертатися у чітко визначені дати,

– пояснив артист.

Нагадаємо, що Потап неодноразово коментував свої виїзди за кордон. За його словами, зараз усі його проєкти розвиваються за межами України, тому він змушений залишатися там довше. До початку повномасштабної війни, стверджує співак, він також часто перебував за кордоном. "Я всередині не покинув Україну. Я не відчуваю, що емігрував", – казав продюсер в одному з попередніх інтерв'ю.

Водночас важливо зазначити, що під час своїх закордонних виступів Потап продовжує виконувати російськомовні треки. Також він дає інтерв'ю журналістам російською мовою, як це було під час розмови з Дорином Галбеном. Крім того, продюсер спілкувався з російським пропагандистом Юрієм Дудем, що теж викликало хвилю обурення серед українців.