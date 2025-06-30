Потап дав нове інтерв'ю молдавському журналісту, де розповів про дует з Настею та їхні стосунки, передає Show 24. Він пригадав, що їхня перша спільна пісня стала настільки популярною, що вони вирішили створити гурт.

До слова Хотіла б, щоб він був в Україні, – відома співачка прокоментувала виїзд Потапа за кордон

Спочатку ми дуже не сподобалися один одному. Я для неї був екстравагантним, зухвалим. Вона для мене — високої думки про себе. Але потім я зрозумів, що це хибне судження. Вона просто виросла в Італії, і поводиться досі так. Тоді вона здавалася мені іншою. Але приблизно через чотири роки у нас закрутилося кохання, ми закохалися,

– розповів Потап.

Дует "Потап і Настя" був створений у 2006 році. За словами продюсера, через 4 роки вони закохалися. На той час Потап ще був у шлюбі з колишньою дружиною Іриною Горовою – подружжя розлучилось лише у 2014 році. Вочевидь, репер підтверджує, що стосунки з Настею Каменських розпочалися тоді, коли він ще був одружений.

"Ми як артисти вміємо щось показуючи, приховувати. Ми просто хотіли, щоб усе, що відбувається між нами, було нашим. Бо щойно це стає надбанням громадськості, то доволі часто це руйнується. Кохання має бути десь усередині, за зачиненими дверима. Як чоловік я зробив перший крок, а вона тоді не відмовила. І в той момент ти не думаєш про наслідки", – додав репер.

Додамо, що чутки про роман Потапа й Насті Каменських все-таки з'явилися в мережі у 2013 році, коли у пресі оприлюднили фото з Куби. Там пара відпочивала разом і не приховувала почуттів. Після цього інциденту Ірина Горова рідше коментувала шлюб з Потапом.

Потап і Настя Каменських офіційно підтвердили стосунки у 2019 році, коли зіграли весілля. Та зараз вони живуть за кордоном. Через це репер часто потрапляє у скандали. Серед останніх – його інтерв'ю росіянину Юрію Дудю.