Крім того, висловила власну думку щодо виїзду Потапа за кордон. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

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Марта Адамчук зазначила, що не спілкувалася з Потапом ще до повномасштабного вторгнення. Вона не засуджує його за рішення залишатися за кордоном, але припустила, що він міг би бути корисним Україні.

Кожен по-своєму проживає сьогоднішню ситуацію. Я не знаю, що про нього сказати. Не хочу за спиною його обговорювати. Звісно, можливо, я б хотіла, аби він був в Україні, оскільки в нього є внутрішня сила, яка змогла б допомогти військовим. Але чомусь він так вирішив. Він же не поїхав у Росію. Він за кордоном. Багато хто з наших за кордоном. Багатьох критикують за це, а багатьох – ні. Я не хочу влазити туди, де я не знаю, що з ним відбувається,

– пояснила співачка.

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Нагадаємо, сам Потап не раз наголошував, що його виїзд за межі України був легальним. За його словами, до війни він також багато часу проводив за кордоном, а зараз просто залишається там довше. "Всередині я не покинув Україну. Я не відчуваю, що емігрував", – казав артист.