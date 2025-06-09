До того ж вона розкрила ім'я новонародженої. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Субботи.
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Донечка Анастасії з'явилася на світ 4 червня. Її назвали Софія.
Я мама двох. Аж не віриться. Дівчата, я вас дуже люблю,
– зазначила модель.
Старша донька Анастасії – трирічна Єлизавета – з цікавістю познайомилась з сестричкою. Момент їхньої зустрічі розчулив модель до сліз.
Субботу вже виписали з пологового. Вона показала, що вдома її зустріли з великими букетами рожевих троянд, кульками та тортом.
Анастасію Субботу виписали з пологового / Скриншот з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, раніше Анастасія зізнавалась, що друга вагітність проходила складніше, але попри це вона почувалася щасливою й чекала появи дитиня. Після народження донечки модель не виключає, що повернеться до університету й здобуде юридичну освіту – про це вона говорила ще під час вагітності.